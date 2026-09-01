JPMorgan hebt Reckitt auf 'Overweight' - Ziel 6500 Pence

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Reckitt Benckiser Group Aktie

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,29 % und einem Kurs von 62,54 auf Tradegate (01. September 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Reckitt Benckiser Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Reckitt Benckiser Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1640. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,13GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 6.500,00GBP was eine Bandbreite von -5,78 %/+10.280,07 % bedeutet.