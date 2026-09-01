ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Reckitt auf 'Overweight' - Ziel 6500 Pence
- JPMorgan hebt Reckitt-Kursziel auf 6500 Pence
- Reckitt von Neutral auf Overweight hochgestuft
- Kerngeschäft und Mead Johnson bieten Impulsgeber
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Reckitt von 5800 auf 6500 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Nach der Ausgliederung von Essential Home stünden nun die Bewertung des Kerngeschäfts des Konsumgüterkonzerns und die Aussichten der Kindernahrungstochter Mead Johnson im Fokus, schrieb Celine Pannuti am Montag. Für beide sieht sie einige Impulsgeber. Das Kerngeschäft von Reckitt sei günstiger bewertet als die Branche - trotz höherer Dynamik./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Reckitt Benckiser Group Aktie
Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,29 % und einem Kurs von 62,54 auf Tradegate (01. September 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Reckitt Benckiser Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Reckitt Benckiser Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1640. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,13GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 6.500,00GBP was eine Bandbreite von -5,78 %/+10.280,07 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 6500 Euro
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Community Beiträge zu Reckitt Benckiser Group - A420TB - GB00BSZBP530
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Anstatt isolierte Pilotprojekte durchzuführen, hat das Unternehmen zunächst seine Dateninfrastruktur neu aufgebaut und dann KI-Agenten und Analysetools eingesetzt, die nun Marketing, Nachhaltigkeit und Unternehmensentscheidungen unterstützen
https://www.pymnts.com/artificial-intelligence-2/2026/reckitt-moves-beyond-ai-pilots-to-daily-enterprise-use/
https://www.lse.co.uk/news/reckitt-confirms-gbp16-billion-special-dividend-after-sale-completion-6irc81g5ykmwn4w.html