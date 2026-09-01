LAIQON: Starker Umsatzanstieg

Nach Darstellung des Analysten Simon Keller von NuWays hat die LAIQON AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) einen Umsatzanstieg um 63 Prozent auf 23,2 Mio. Euro erzielt und dabei von Konsolidierungseffekten profitiert. Das EBITDA habe sich auf -0,3 Mio. Euro verbessert. Dies belege, dass die erweiterte Plattform von LAIQON einen deutlichen Wendepunkt bei der Ertragskraft erreicht habe. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 8,50 Euro und erneuert aber das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 01.09.2026, 11:00 Uhr)



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Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der NuWays AG am 31.08.2026 um 08:00 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.



Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/08/2028-08-31-Interessenkonflikte-LAIQON.pdf

Die LAIQON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 4,70EUR auf Tradegate (01. September 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst:

Kursziel: 8,50 EUR



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