DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 3,8 auf 3,7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Berechenbarkeit des Geschäfts bleibe recht schwach, schrieb Miriam Killian in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 3,358EUR auf Tradegate (01. September 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Miriam Killian
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,7
Kursziel alt: 3,8
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Miriam Killian
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank
Aktieneinstufung neu: neutral
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