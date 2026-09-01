Doppelschlag für Rheinmetall: Diese Nachricht lässt Anleger kalt

Rheinmetall treibt gleich zwei wichtige Rüstungsprojekte voran. In den USA hat die Tochter American Rheinmetall den ersten von acht Prototypen des Kampffahrzeugs Lynx XM30 an die US-Armee ausgeliefert. Gleichzeitig hat das Luftfahrtamt der Bundeswehr für das unbemannte Aufklärungssystem LUNA NG eine vorläufige Verkehrszulassung erteilt. An der Börse kommt das bislang jedoch nicht gut an: Die Rheinmetall-Aktie verlor am Dienstagvormittag auf Tradegate knapp 3 Prozent (Stand 11:10 Uhr MESZ).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nächster Schritt im US-Großauftrag

Mit der Auslieferung des ersten Lynx-Prototyps beginnt für Rheinmetall eine entscheidende Prüfphase. Die US-Regierung wird das Fahrzeug nun umfangreichen Entwicklungs- und Leistungstests unterziehen. Die Arbeiten sind Teil des Engineering-and-Manufacturing-Development-Vertrags im Volumen von rund 764 Millionen US-Dollar.

Der Auftrag soll den Weg für einen möglichen Nachfolger des Schützenpanzers M2 Bradley ebnen. Im weiteren Jahresverlauf will American Rheinmetall 7 weitere Prototypen an die US-Armee übergeben.

"Das Team Lynx hat nun die Gelegenheit, der Armee zu zeigen, dass wir das Versprechen eines modernen Nachfolgemodells für den Bradley einlösen können", sagte Matt Warnick, CEO von American Rheinmetall.

Die Tests laufen parallel zu der Modernisierungsinitiative "Transformation in Contact 2.0". Dabei sollen neue Technologien möglichst schnell unter realistischen Bedingungen erprobt und in die Ausbildung der Soldaten integriert werden.

Wichtige Hürde für LUNA NG genommen

Auch in Deutschland kommt Rheinmetall bei einem wichtigen Drohnenprojekt voran. Das Luftfahrtamt der Bundeswehr hat LUNA NG eine vorläufige Verkehrszulassung erteilt. Damit ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur vollständigen Musterzulassung geschafft.

Die Zulassung ermöglicht den Betrieb der europäischen Militärdrohne in regulärem, exklusivem Luftraum. Perspektivisch soll das System damit auch über dicht besiedeltem europäischen Gebiet eingesetzt werden können.

"Die Zulassung erfolgt nach den gleichen Maßstäben wie bei großen Luftfahrzeugen, etwa einem A320", erklärte Mike Schmidt, CEO der Rheinmetall-Geschäftseinheit Air Unmanned Space. Eine besondere Herausforderung sei die Entwicklung und Zulassung sicherheitskritischer Komponenten gewesen.

LUNA NG, das von der Bundeswehr unter dem Namen HUSAR geführt wird, ist für die Aufklärung und Echtzeiterkennung ausgelegt. Das System kann mehr als 12 Stunden in der Luft bleiben. In bisherigen Flugerprobungen absolvierte es bereits rund 150 Flüge mit etwa 200 Flugstunden.

Börse reagiert überraschend

Trotz der beiden Fortschritte zeigt die Rheinmetall-Aktie am Dienstagvormittag Schwäche. Für Anleger stehen damit zunächst weniger die operativen Fortschritte als vielmehr die Erwartungen an das künftige Geschäft im Mittelpunkt. Die neuen Meilensteine zeigen jedoch, dass Rheinmetall sowohl in den USA als auch beim europäischen Drohnengeschäft wichtige Projekte weiter vorantreibt.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,87 % und einem Kurs von 1.084EUR auf Tradegate (01. September 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.

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