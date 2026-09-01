20% Plus in einer Woche: GFT Technologies profitiert von Deutsche-Bank-Deal

Konkret hat die Deutsche Bank GFT als Transformations- und Systemintegrationspartner für die Einführung einer neuen Kernbanken-Plattform in ihrer Privatbank ausgewählt. Grundlage ist die Software Vault Core des Anbieters Thought Machine, für dessen Implementierungen GFT weltweit als bevorzugter Lieferpartner auftritt.

GFT Technologies hat von der Deutschen Bank einen neuen Großauftrag erhalten. Das Analysehaus Berenberg wertet dies als wichtiges Signal für den IT-Dienstleister und reagiert mit einer Anhebung von Kursziel und Gewinnschätzungen. Die Analysten bestätigten ihre Kaufempfehlung und erhöhten das Kursziel von 24 auf 30 Euro, bei einem aktuellen Kurs von 25,40 Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach Einschätzung von Berenberg deckt der aktuelle Auftrag zunächst nur die erste Projektphase ab, mit einer geschätzten Laufzeit von 18 bis 24 Monaten und einem Volumen zwischen 4 und 8 Millionen Euro, abhängig von möglichen Zusatzprojekten und der Verfügbarkeit interner Kapazitäten beim Kunden.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Für GFT hat der Auftrag besonderes Gewicht: Die Deutsche Bank war 2025 mit einem Umsatzanteil von rund 11 Prozent der größte Kunde des Unternehmens. Zuletzt hatte die Bank ihre Budgets jedoch zurückgefahren, nachdem zentrale Projekte wie die Integration der Postbank und die Migration von Workloads in die Google Cloud abgeschlossen waren.

Der neue Auftrag gilt daher als bedeutsames Lebenszeichen der Geschäftsbeziehung und könnte laut Berenberg als Referenzprojekt dienen, um weitere Aufträge bei der Deutschen Bank sowie bei anderen Banken zu gewinnen, die ihre veraltete Kernbanken-Infrastruktur erneuern müssen.

Vor diesem Hintergrund hebt Berenberg die Gewinnschätzungen für 2026 im niedrigen einstelligen Prozentbereich an, für 2027 und 2028 im mittleren einstelligen Bereich. Startet das Deutsche-Bank-Projekt noch in diesem Jahr, halten die Analysten eine Anhebung dieser Ziele im Jahresverlauf für möglich.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 27,83 € , was eine Steigerung von +4,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!