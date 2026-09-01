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    SDAX-Wert startet durch

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    20% Plus in einer Woche: GFT Technologies profitiert von Deutsche-Bank-Deal

    Der IT-Dienstleister GFT soll Deutschlands größtem Geldhaus dabei helfen, seine IT-Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. Die Aktie des SDAX-Konzerns ist seither im Aufwind!

    Für Sie zusammengefasst
    • GFT erhält Großauftrag der Deutschen Bank
    • Berenberg hebt Kursziel auf 30 Euro an
    • Projekt stärkt Geschäftsbeziehung und Referenzen
    • Report: KI braucht Strom
    SDAX-Wert startet durch - 20% Plus in einer Woche: GFT Technologies profitiert von Deutsche-Bank-Deal
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    GFT Technologies hat von der Deutschen Bank einen neuen Großauftrag erhalten. Das Analysehaus Berenberg wertet dies als wichtiges Signal für den IT-Dienstleister und reagiert mit einer Anhebung von Kursziel und Gewinnschätzungen. Die Analysten bestätigten ihre Kaufempfehlung und erhöhten das Kursziel von 24 auf 30 Euro, bei einem aktuellen Kurs von 25,40 Euro.

    Konkret hat die Deutsche Bank GFT als Transformations- und Systemintegrationspartner für die Einführung einer neuen Kernbanken-Plattform in ihrer Privatbank ausgewählt. Grundlage ist die Software Vault Core des Anbieters Thought Machine, für dessen Implementierungen GFT weltweit als bevorzugter Lieferpartner auftritt.

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    Nach Einschätzung von Berenberg deckt der aktuelle Auftrag zunächst nur die erste Projektphase ab, mit einer geschätzten Laufzeit von 18 bis 24 Monaten und einem Volumen zwischen 4 und 8 Millionen Euro, abhängig von möglichen Zusatzprojekten und der Verfügbarkeit interner Kapazitäten beim Kunden.

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    Für GFT hat der Auftrag besonderes Gewicht: Die Deutsche Bank war 2025 mit einem Umsatzanteil von rund 11 Prozent der größte Kunde des Unternehmens. Zuletzt hatte die Bank ihre Budgets jedoch zurückgefahren, nachdem zentrale Projekte wie die Integration der Postbank und die Migration von Workloads in die Google Cloud abgeschlossen waren.

    Der neue Auftrag gilt daher als bedeutsames Lebenszeichen der Geschäftsbeziehung und könnte laut Berenberg als Referenzprojekt dienen, um weitere Aufträge bei der Deutschen Bank sowie bei anderen Banken zu gewinnen, die ihre veraltete Kernbanken-Infrastruktur erneuern müssen.

    Vor diesem Hintergrund hebt Berenberg die Gewinnschätzungen für 2026 im niedrigen einstelligen Prozentbereich an, für 2027 und 2028 im mittleren einstelligen Bereich. Startet das Deutsche-Bank-Projekt noch in diesem Jahr, halten die Analysten eine Anhebung dieser Ziele im Jahresverlauf für möglich.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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