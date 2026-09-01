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    Eurozone

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    Inflationsrate steigt wie erwartet deutlich auf 3,3 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflation in der Eurozone steigt auf 3,3 Prozent
    • Energiepreise steigen stark um 14,3 Prozent
    • Preisniveau steigt monatlich um 0,4 Prozent
    Eurozone - Inflationsrate steigt wie erwartet deutlich auf 3,3 Prozent
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Inflation in der Eurozone ist im August wegen hoher Energiepreisen wie erwartet deutlich gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 3,3 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juli hatte die Inflationsrate bei 2,9 Prozent gelegen. Volkswirte hatten den Anstieg der Rate auf 3,3 Prozent im Schnitt erwartet. Die Europäischen Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig eine Jahresteuerung von zwei Prozent an.

    Im August hat sich der Anstieg der Energiepreise erneut beschleunigt. Hier meldet Eurostat ein Plus von 14,3 Prozent im Jahresvergleich. Hintergrund ist der anhaltende Krieg zwischen dem Iran und den USA. Eine nachhaltige Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht. Und damit stockt der Ölfluss weiterhin.

    Im Vergleich zum Vormonat stieg das Preisniveau in der Eurzone im August um 0,4 Prozent. Dies war ebenfalls so erwartet worden./jsl/jkr/jha/






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