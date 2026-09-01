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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 245 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Siemens Energy auf Overweight
    • Kursziel von 245 Euro bleibt unverändert
    • Bei Siemens Energy betrifft dies nur zehn Prozent
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 245 Euro
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Ein neuer Lieferant für Laufschaufeln und Leitschaufeln für Gasturbinen sei eher eine gute Nachricht für deren Anbieter, schrieb Phil Buller am Dienstag mit Blick auf die zusätzlichen Pläne von Elon Musk mit seinem Weltraum- und KI-Konzern SpaceX. Bei Siemens Energy betreffe dies aber aktuell ohnehin lediglich 10 Prozent der Konzernumsätze und die Anlagestory werde ohnehin woanders geschrieben./rob/ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:16 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 141,2 auf Tradegate (01. September 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +41,48 %/+73,32 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 245 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 245,00, was eine Steigerung von +73,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die seitwärts tendierende Siemens-Energy-Aktie um 150 Euro bei hoher Volatilität und Hoffnungen auf 200 Euro. Ein Insiderkauf zu 151,91 Euro wird positiv gewertet. Diskutiert werden außerdem die Abspaltung von TI/Athene, strategische Kapitalallokation zugunsten von Netztechnik und Gasturbinen für Rechenzentren sowie Risiken durch eine mögliche KI-Blase und schwache Wasserstoff-Aufträge.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

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    dpa-AFX
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