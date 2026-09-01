ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 245 Euro
- JPMorgan belässt Siemens Energy auf Overweight
- Kursziel von 245 Euro bleibt unverändert
- Bei Siemens Energy betrifft dies nur zehn Prozent
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Ein neuer Lieferant für Laufschaufeln und Leitschaufeln für Gasturbinen sei eher eine gute Nachricht für deren Anbieter, schrieb Phil Buller am Dienstag mit Blick auf die zusätzlichen Pläne von Elon Musk mit seinem Weltraum- und KI-Konzern SpaceX. Bei Siemens Energy betreffe dies aber aktuell ohnehin lediglich 10 Prozent der Konzernumsätze und die Anlagestory werde ohnehin woanders geschrieben./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:16 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 141,2 auf Tradegate (01. September 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +41,48 %/+73,32 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 245 Euro
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Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
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Die Aktie ist rund herum gut. Deshalb wird sie auch wieder deutlich steigen, keine Panik. Das sind heute wieder gute Einstiegskurse