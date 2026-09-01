Ein Blick hinter die Kulissen der sich weiterentwickelnden Mobilstrategie von TCL

BERLIN, 1. September 2026 /PRNewswire/ -- Smartphones unterstützen mittlerweile nahezu jeden Bereich des täglichen Lebens – von der Kommunikation über die Fotografie bis hin zur Navigation, Arbeit, Unterhaltung und zum Bezahlen. Ihre Qualität wird nicht durch eine einzelne herausragende Funktion bestimmt, sondern dadurch, wie konsistent das gesamte Nutzungserlebnis funktioniert. Dieser Grundsatz prägt die Mobilstrategie von TCL.

Für TCL beginnt die Differenzierung damit, die Grundlagen richtig zu gestalten.

TCL entwickelt jedes Gerät mit Blick auf reaktionsschnelle Leistung, eine Akkulaufzeit für den ganzen Tag, praktische Lademöglichkeiten, leistungsfähige Kameras, zuverlässige Konnektivität, ein präzises und reaktionsschnelles Display, stabile Software, ein komfortables Design und Langlebigkeit.

Das Verhältnis variiert je nach Modell, Segment und Markt. Jedes Gerät sollte als ganzheitliches Erlebnis betrachtet werden.

Die sich weiterentwickelnde Mobilfunkstrategie von TCL vereint somit zwei sich ergänzende Ziele: die Entwicklung wettbewerbsfähiger, vielseitiger Smartphones und den Einsatz der firmeneigenen NXTPAPER-Technologie, um den Nutzern einen überzeugenden zusätzlichen Grund zu bieten, sich für diese Geräte zu entscheiden.

TCL NXTPAPER als entscheidendes Alleinstellungsmerkmal

TCL hat die NXTPAPER-Technologie im Jahr 2021 auf den Markt gebracht. Aufbauend auf einem Jahrzehnt an Fachwissen in den Bereichen reflektiertes Licht, Blaulichtmanagement, Sehkomfort und papierähnliche Darstellung hat sich diese Technologie seitdem über mehrere Generationen von TCL-Smartphones und -Tablets hinweg weiterentwickelt.

Bei der Entwicklung wurden die Forschungsergebnisse von TCL im Bereich der Displaytechnologie sowie Rückmeldungen von Verbrauchern, Testern und Branchenpartnern berücksichtigt. Laut TCL stützt sich NXTPAPER auf 117 Patente und 15 Zertifizierungen und wurde mit 189 Medien- und Branchenauszeichnungen geehrt. Zu den Zertifizierungen durch unabhängige Stellen zählen die Auszeichnungen „SGS Performance Tested" und „Premium Performance" sowie die „TÜV Rheinland Full Care Display"-Zertifizierung.

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