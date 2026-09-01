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    Besonders beachtet!

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    Bilfinger Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 01.09.2026

    Kursbewegung von -4,24 % bei Bilfinger am 01.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Bilfinger Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 01.09.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Bilfinger ist ein Industriedienstleister für Chemie, Energie, Öl & Gas und Pharma. Kernleistungen: Engineering, Instandhaltung, Turnarounds, Effizienz- und Dekarbonisierungsprojekte. Starke Position in Europa, Fokus auf wiederkehrende Services. Wichtige Wettbewerber: Wood, Worley, SPIE, Technip Energies. USP: Kombination aus Engineering + Maintenance, breites Branchen-Know-how, Life-Cycle-Ansatz.

    Bilfinger Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 01.09.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Bilfinger Aktie. Sie fällt um -4,24 % auf 80,28. Es bleibt ungemütlich für Bilfinger: Nach einem Rückgang von -1,12 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,24 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

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    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Bilfinger Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -4,15 % hinzunehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bilfinger Aktie damit um +13,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,58 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -21,95 % verloren.

    Während Bilfinger deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,19 %.

    Bilfinger Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,12 %
    1 Monat +1,58 %
    3 Monate -4,15 %
    1 Jahr -5,44 %
    Stand: 01.09.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Bilfinger Aktie

    Es gibt 38 Mio. Bilfinger Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,02 Mrd.EUR € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    ENI, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %.

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    Ob die Bilfinger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bilfinger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bilfinger

    -3,46 %
    +13,41 %
    +1,03 %
    -4,72 %
    -5,42 %
    +162,05 %
    +156,00 %
    +191,83 %
    +72,22 %
    ISIN:DE0005909006WKN:590900
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