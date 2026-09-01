🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rekord bei Teilzeit - Industrie verliert Vollzeitstellen

    Für Sie zusammengefasst
    • Teilzeitquote erreicht mit über 40 Prozent Höchstwert
    • Teilzeitbeschäftigung steigt auf 16,936 Millionen
    • Vollzeitbeschäftigung sinkt um 0,9 Prozent
    Rekord bei Teilzeit - Industrie verliert Vollzeitstellen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten in Deutschland hat einer Berechnung zufolge im zweiten Quartal ein Rekordhoch erreicht. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten sank hingegen, wie eine Auswertung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg ergab.

    Demnach stieg die Teilzeitquote im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozentpunkte und lag damit bei einem Höchstwert von mehr als 40 Prozent. Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten nahm im Vergleich um 0,5 Prozent auf 16,936 Millionen zu, die der Vollzeitbeschäftigten ging um 0,9 Prozent auf 25,138 Millionen zurück.

    Teilzeitbeschäftigte arbeiten mehr

    Ursache dafür ist laut dem IAB der Beschäftigungszuwachs in Branchen mit einem hohen Teilzeitanteil wie dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie Erziehung und Unterricht. In Branchen mit einem hohen Vollzeitanteil wie der Industrie geht die Beschäftigung dagegen zurück.

    Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland sank der Berechnung zufolge im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,5 Prozent und lag bei 45,688 Millionen. Die Wochenarbeitszeit blieb bei den Vollzeitbeschäftigten im zweiten Quartal mit 38,32 Stunden konstant. Bei den Teilzeitbeschäftigten erhöhte sich diese leicht auf 18,88 Stunden./igl/DP/stk







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Rekord bei Teilzeit - Industrie verliert Vollzeitstellen Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten in Deutschland hat einer Berechnung zufolge im zweiten Quartal ein Rekordhoch erreicht. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten sank hingegen, wie eine Auswertung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     