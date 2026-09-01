Rekord bei Teilzeit - Industrie verliert Vollzeitstellen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten in Deutschland hat einer Berechnung zufolge im zweiten Quartal ein Rekordhoch erreicht. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten sank hingegen, wie eine Auswertung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg ergab.

Demnach stieg die Teilzeitquote im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozentpunkte und lag damit bei einem Höchstwert von mehr als 40 Prozent. Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten nahm im Vergleich um 0,5 Prozent auf 16,936 Millionen zu, die der Vollzeitbeschäftigten ging um 0,9 Prozent auf 25,138 Millionen zurück.