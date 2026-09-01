DZ BANK stuft Porsche SE auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Porsche SE von 33 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Unternehmen habe eine klare Erwartungshaltung hinsichtlich Profitabilität, Kapitaleffizienz und Kostenstrukturen bei Volkswagen und bei der Porsche AG und fordere schnelle und konsequente Entscheidungen bei den Wolfsburgern, schrieb Michael Punzet am Dienstag./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 28,01EUR auf Tradegate (01. September 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Michael Punzet

Analysiertes Unternehmen: Porsche SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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