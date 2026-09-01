DZ BANK stuft Porsche SE auf 'Halten'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Porsche SE von 33 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Unternehmen habe eine klare Erwartungshaltung hinsichtlich Profitabilität, Kapitaleffizienz und Kostenstrukturen bei Volkswagen und bei der Porsche AG und fordere schnelle und konsequente Entscheidungen bei den Wolfsburgern, schrieb Michael Punzet am Dienstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 28,01EUR auf Tradegate (01. September 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Michael Punzet
Analysiertes Unternehmen: Porsche SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Punzet
Analysiertes Unternehmen: Porsche SE
Aktieneinstufung neu: neutral
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