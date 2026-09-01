HYPOPORT - Aktie mit schwachem Handelstag - 01.09.2026

Bei HYPOPORT geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -3,25 % nach und notiert bei 84,90€. Die Talfahrt der HYPOPORT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,62 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 84,90€, mit einem Minus von -3,25 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Hypoport ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen für Baufinanzierung, Versicherungen und Immobilien (u.a. Europace, Dr. Klein). Das Unternehmen agiert als Infrastrukturanbieter für Banken, Vermittler und Wohnungswirtschaft. Wichtige Wettbewerber sind Interhyp, Check24, Finmas, Genopace. USP: tief integrierte B2B-Plattformen, Skaleneffekte, starke Marktposition im Baufinanzierungsplattformgeschäft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von HYPOPORT in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,29 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um +4,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,70 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von HYPOPORT -32,02 % verloren.

HYPOPORT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,87 % 1 Monat +5,70 % 3 Monate +0,29 % 1 Jahr -39,39 %

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Stand: 01.09.2026, 12:14 Uhr

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 583,45 Mio. € wert.

Nach einem soliden Monatsplus wirkt HYPOPORT stabil positioniert. Der September könnte weitere Hinweise auf das Marktumfeld liefern.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,70 %. Scout24 notiert im Minus, mit -1,38 %.

HYPOPORT Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die HYPOPORT Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur HYPOPORT Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Schreibe Deinen Kommentar