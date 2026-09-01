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    INDEX-MONITOR

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    Engie und Nokia kommen wohl in EuroStoxx - VW und Wolters raus

    Für Sie zusammengefasst
    • Engie und Nokia wohl neu im EuroStoxx 50 vertreten
    • Volkswagen und Wolters Kluwer scheiden wohl aus
    • Die Änderungen treten am 21. September in Kraft
    INDEX-MONITOR - Engie und Nokia kommen wohl in EuroStoxx - VW und Wolters raus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Der französische Versorger Engie und der finnische Netzwerkausrüster Nokia sind wohl ab Mitte September im EuroStoxx 50 zu finden. An diesem Dienstagabend erfolgt die reguläre Index-Überprüfung durch ISS Stoxx. Und basierend auf den letzten Marktdaten vom 31. August sieht JPMorgan-Experte Pankaj Gupta Engie und Nokia als Neulinge, die Volkswagen und den niederländischen Informationsdienstleister Wolters Kluwer ersetzen werden.

    Üblicherweise werden die Ergebnisse der Indexüberprüfung nach dem US-Handelsschluss um 22 Uhr (MEZ) bekannt gegeben. In Kraft treten sie dann am Montag, 21. September.

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    Ende Juli hatte Gupta auch Eon und der französischen Großbank Societe Generale recht gute Chance auf einen Aufstieg eingeräumt. Sie kommen nun wohl doch nicht zum Zuge. Dafür dürfen die von Gupta zwischenzeitlich für abstiegsgefährdet gehaltenen Aktien von BMW wohl ihren Platz behalten./ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,48 % und einem Kurs von 60,44 auf Tradegate (01. September 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +5,62 %/+59,76 % bedeutet.





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