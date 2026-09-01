Umsätze sinken im ersten Halbjahr

HERFORD/KÖLN (dpa-AFX) - Kunden halten sich beim Möbelkauf weiter zurück, die Branche kommt deshalb nicht aus der Krise. Im ersten Halbjahr setzten die Hersteller 7,7 Milliarden Euro um. Nominal lag der Umsatz damit 2,7 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum, wie der Verband der deutschen Möbelindustrie (VDM) unter Berufung auf vorläufige amtliche Zahlen mitteilte. Immerhin stiegen die Erlöse bei Küchenmöbeln um ein Prozent.

Verbandsgeschäftsführer Jan Kurth verwies auf schwierige Bedingungen. Neben steigenden Material-, Energie- und Lohnkosten belaste das schwache Konsumklima die Branche. Ein immer größerer Teil der Kaufkraft fließe in Reisen und Freizeit. Hinzu kämen ein stockender Wohnungsbau und wachsender internationaler Wettbewerbsdruck.