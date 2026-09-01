Zu wenig Geld für gesundes Schulessen

BERLIN (dpa-AFX) - Cateringfirmen, die deutsche Schulen und Kitas beliefern, beklagen ein Missverhältnis zwischen den Anforderungen an das Schulessen und dem dafür gezahlten Geld. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die das Institut für Sozialinnovation für die Denkfabrik Zukunft der Gastwelt (DZG) durchgeführt hat.

Demnach erhalten die befragten Caterer im Schnitt 4,21 Euro für ein Mittagessen. 71 Prozent der Unternehmen halten das im Vergleich zu den gestellten Anforderungen wie Vielfalt und Bioqualität aber für unverhältnismäßig niedrig. Gleichzeitig geben drei Viertel der Befragten an, dass der Preis das Hauptkriterium bei der Auftragsvergabe sei.