UBS stuft ASML auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 2250 auf 2350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht bei den Niederländern weiterhin das attraktivste Verhältnis von Chancen und Risiken im europäischen Halbleitersektor. Er hob hervor, dass er mit seinen Ergebnisprognosen für 2027 und 2028 um 7 respektive sogar 20 Prozent über dem Konsens liegt. Zwischen 2025 und 2030 sieht er einen durchschnittlichen Ergebnisanstieg um 31 Prozent per annum./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 12:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 1.449EUR auf Tradegate (01. September 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2350

Kursziel alt: 2250

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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