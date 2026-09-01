JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Aktuellen Branchendaten des Auftragsforschers Iqvia zufolge habe sich das Wachstum des Krebsmedikaments Jemperli auf Monatssicht beschleunigt, schrieb Zain Ebrahim am Dienstag. Das Medikament Exdensur zur Behandlung von schweren Atemwegserkrankungen bleibe mit dem Absatz deutlich hinter dem Konkurrenzprodukt Tezspire von Astrazeneca und Amgen zurück./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 21,67EUR auf Tradegate (01. September 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Zain Ebrahim
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 17
Kursziel alt: 17
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Zain Ebrahim
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 17
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