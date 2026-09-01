UBS stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Die aktuellen Studienergebnisse von Remibrutinib bei schubförmiger Multipler Sklerose entsprächen dem optimalen Szenario, schrieb Matthew Weston am Dienstag. Er misst dem Mittel in seinem Bewertungsmodell eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 Prozent zu und hat einen Spitzenumsatz von 4,5 Milliarden Dollar angesetzt./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 06:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 06:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,32 % und einem Kurs von 137,2EUR auf Lang & Schwarz (01. September 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 116
Kursziel alt: 116
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 116
Kursziel alt: 116
Währung: CHF
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