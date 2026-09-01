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    Der Ölmarkt bebt

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    Ölpreise bald wieder dreistellig? Diese Ölaktie rückt jetzt in den Fokus

    Der Ölmarkt kommt nicht zur Ruhe. Innerhalb weniger Tage stiegen die Preise für Brent-Öl und WTI-Öl kräftig an. Das Momentum ist zurück. Wie ist die Situation einzuschätzen? Drohen wieder Ölpreise über 100 US-Dollar?

    Für Sie zusammengefasst
    • Brent-Öl steigt weiter und bildet höhere Tiefs aus
    • Steigende Ölpreise belasten Aktien und Edelmetalle
    • EOG Resources überzeugt mit starken Quartalszahlen
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    Der Ölmarkt bebt - Ölpreise bald wieder dreistellig? Diese Ölaktie rückt jetzt in den Fokus
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Ölpreisentwicklung: Fernab jeglicher Entspannung

    In den letzten Wochen und Monaten stolperte der Ölmarkt ein ums andere Mal in eine Korrektur. Besonders kräftig standen die Ölpreise dabei von Anfang Mai bis Anfang Juli unter Druck. So erreichte Brent-Öl Anfang Juli den Preisbereich von 70 US-Dollar und damit in etwa das Preisniveau, das es vor dem Beginn der militärischen Auseinandersetzung im Nahen Osten innehatte. Im Bereich von 70 US-Dollar drehte jedoch Brent-Öl wieder nach oben. Erholungsphasen und Rücksetzer wechselten sich in der Folgezeit ab. Dabei blieben die letzten Tiefs jeweils oberhalb ihrer Vorgängertiefs – so wie etwa Anfang August, als Brent-Öl im Bereich von 80 US-Dollar ein Tief ausbildete oder Ende August im Bereich von 85 US-Dollar. Aus charttechnischer Sicht könnte das ein Indiz dafür sein, dass die Ölpreisrallye mitnichten zu Ende ist und der Markt noch Luft nach oben sieht. 

    Verheerende Wirkung des Ölpreisanstiegs auf Aktienmärkte und Edelmetalle 

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    Der derzeit zu beobachtende Anstieg der Ölpreise kommt für die Aktienmärkte und Edelmetalle zur Unzeit. Nach der Rede von Kevin Warsh am vergangenen Freitag sind die Finanzmärkte ob der falkenhaften Aussagen des Fed-Vorsitzenden nervös. Die Preiseinbrüche bei Gold und vor allem bei Silber bringen die bullischen Szenarien an ihre Belastungsgrenze. Für Gold darf es nicht unter die 4.000 US-Dollar gehen, idealerweise nicht unter die 4.200 US-Dollar. In Bezug auf Silber heißen die relevanten Preisbereiche 60 US-Dollar und 54 US-Dollar. 

    Doch auch die Aktienmärkte geraten vor dem Hintergrund der anziehenden Ölpreise und den damit einhergehenden Inflationssorgen in Bedrängnis. Der DAX ringt um die Marke von 26.000 Punkten. Bei Dow Jones Industrial und Nasdaq 100 entweicht zusehends das Aufwärtsmomentum. Anleiherenditen und US-Dollar prosperieren hingegen. 

    Diese Ölaktie rückt jetzt in den Fokus

    Das exponierte Niveau der Ölpreise macht die Aktien von Ölproduzenten interessant. Abseits der dominierenden Unternehmen wie Exxon, Chevron, ConocoPhillips, BP, Shell & Co. finden sich im Ölsektor weitere aussichtsreiche Unternehmen, nicht zuletzt im Sektor der Schieferölproduzenten. Zu den spannendsten Vertretern zählt die US-amerikanische EOG Resources. Der Konzern ist unter anderem im Permian Basin in Texas aktiv.

    Die Anfang August präsentierten Q2-Daten des Unternehmen verdeutlichen die fundamentale Stärke. Der Umsatz konnte im Berichtszeitraum auf 8,620 Mrd. US-Dollar gesteigert werden, nach 5,478 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2025. EOG Resources wies dabei einen bereinigten Gewinn von 2,683 Mrd. US-Dollar aus, nach 1,268 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Der wichtige free cash flow entwickelte sich ebenfalls prächtig und wurde mit 2,799 Mrd. US-Dollar vermeldet, nach 0,973 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. 

    EOG Resources macht aktuell enormen Druck auf der Oberseite. Aus charttechnischer Sicht muss es das Ziel sein, den markanten Widerstandsbereich 150 US-Dollar / 153,5 US-Dollar aufzubrechen, um die Tür auf der Oberseite weit aufzustoßen. Rücksetzer sollten im besten Fall auf 143 US-Dollar begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützung befindet sich im Bereich von 130 US-Dollar. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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