GoPro: Wie weit geht der Short Squeeze?

Der US-YouTuber "Markiplier" hatte die Aktie von GoPro aus Sympathie und Interesse am gekauft, so dass ihm jetzt 8,5 Prozent des Unternehmens gehören und er damit größter Einzelaktionär geworden ist. Dies wurde am Sonntag bekannt. Seit Montag befindet sich die Aktie im Höhenflug, im frühen Handel am Dienstag legte sie teilweise um bis zu 70 Prozent zu.

Zittern jetzt die Leerverkäufer? Denn an der Wall Street kündigt sich ein massiver Short Squeeze an. DIe Rede ist von GoPro .

Die Talfahrt des Unternehmens spiegelt sich auch im vergangenen Kurs wider: 2025 sank der Hardware-Umsatz von 695 auf 545 Millonen US-Dollar, ein Rückgang von rund 21 Prozent. Der gesamte Umsatz fiel von 801 auf 652 Millionen US-Dollar, also um rund 19 Prozent. Gleichzeitig wurden nur noch rund 1,8 Millonen Kameras verkauft, also 25 Prozent weniger als 2024.

Und dementsprechend fiel auch die Aktie, die 2022 noch bei rund 10, und 2016 bei um die 70 US-Dollar stand; trotz des massiven Anstiegs der letzten Tage liegen die Anteilsscheine derzeit um 1,5 bis 1,75 US-Dollar.

Laut MarketBeat sind derzeit 24,88 Millionen GoPro-Aktien leerverkauft. Bezogen auf einen Free Float von rund 151 Millionen Aktien entspricht das einer Leerverkaufsquote von rund 16,46 Prozent.

Das Problem beim Short Squeeze: Leerverkäufer müssen gegenüber ihren Anbietern liquide Sicherheiten nachschießen. Und: Um die Position zu schließen, müssen Aktien des Unternehmens gekauft werde, was wiederum den Teufelskreis für die Leerverkäufer erhöht.

Vorsicht, wer hier als Glücksritter mitgehen will: Solche Short Squeeze-Aktionen dauern zumeist nur kurze Zeit. Ehe man es sich versieht, ist der Komet am Aktienhimmel verglüht. Wer zu spät kommt, steht dann nur noch in den Trümmern seiner Position.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die GoPro Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +79,71 % und einem Kurs von 1,355EUR auf Tradegate (01. September 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.

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