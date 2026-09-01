SpaceX sucht Milliarden-Partner – diese Aktie hebt ab

Wie BFM Business berichtet, bewirbt sich der französische Anlagenbauer um eine Produktionsanlage für Raketentreibstoff am geplanten SpaceX-Standort in Louisiana. Das Gesamtprojekt soll rund 100 Milliarden US-Dollar kosten.

Die Aktie von Technip Energies ist am Dienstag deutlich gestiegen. Auslöser war ein Bericht über einen möglichen SpaceX-Auftrag im Wert von rund zehn Milliarden US-Dollar.

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Technip Energies gilt laut dem Bericht als aussichtsreicher Kandidat. SpaceX-Chef Elon Musk könnte noch am Dienstag bekannt geben, wer den Auftrag erhält.

Technip gilt als starker Bewerber

Für Technip spricht seine Erfahrung im Geschäft mit Flüssigerdgas. Das Unternehmen betreut fast ein Viertel der weltweiten Verflüssigungskapazitäten und baut seine Aktivitäten in Louisiana bereits aus.

Für SpaceX soll Technip eine Anlage vorgeschlagen haben, die sich am Commonwealth-LNG-Projekt mit einer Kapazität von 9,5 Millionen Tonnen jährlich orientiert. Die Turbinen sollen allerdings elektrisch betrieben werden.

SpaceX drängt

Die Anlagen zur Treibstoffproduktion sollen laut BFM Business innerhalb von 36 Monaten fertiggestellt werden. Der Bau der SpaceX-Basis soll im kommenden Jahr beginnen. Der erste Starship-Start vom Standort ist für das Jahr 2029 geplant.

Die Aussicht auf den möglichen Milliardenauftrag ließ die Technip-Aktie in Paris zeitweise um 8,6 Prozent steigen. Ob der Konzern tatsächlich den Zuschlag erhält, bleibt offen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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