9,6 Billionen US-Dollar verfallen – bis zu diesem Tag kann es krachen

Allein der große Quartalsverfall umfasst laut Rubner rund 6,2 Billionen US-Dollar beziehungsweise 23 Prozent des gesamten Engagements. Rund 4 Billionen US-Dollar davon entfallen auf Optionen auf den S&P 500. Läuft ein großer Teil dieser Positionen aus, kann die sogenannte Long-Gamma-Positionierung der Market Maker zurückgehen. Vereinfacht gesagt kaufen Händler bei fallenden Kursen Aktien und verkaufen bei steigenden Kursen, um ihre Optionspositionen abzusichern. Das dämpft Bewegungen. Fällt dieser Puffer weg, können Ausschläge stärker werden.

Bis zum 18. September laufen am US-Optionsmarkt Positionen mit einem zugrunde liegenden Engagement von 9,6 Billionen US-Dollar (rund 8,3 Billionen Euro) aus. Laut Scott Rubner, Leiter der Aktien- und Derivatestrategie bei Citadel Securities, entspricht das rund 35 Prozent des gesamten US-Optionenengagements. Der Zeitpunkt ist heikel: Mit dem Verfall könnte ein Mechanismus schwächer werden, der Aktien bei Rücksetzern bislang automatisch stabilisiert hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Rubner sieht darin allerdings keinen langfristigen Bruch des Bullenmarktes. In einem Strategiebericht an Kunden schrieb er laut CNBC: "Dies ist keine Änderung unserer langfristig positiven Einschätzung des Aktienmarktes. Es handelt sich um eine Veränderung des kurzfristigen Risiko-Ertrags-Verhältnisses." Noch deutlicher wird er beim Blick auf die kommenden Wochen: "Die Aufwärtskatalysatoren werden weniger offensichtlich, während die Abwärtskatalysatoren immer zahlreicher werden."

Dazu passt die Saison. Der September ist historisch der schwächste Monat für den S&P 500. Gleichzeitig war er laut Citadel seit 2019 auch der schwächste Monat für Käufe von Privatanlegern. An schwachen Börsentagen lag deren durchschnittlicher Nettokauf im September nur etwa halb so hoch wie sonst. Zusätzlich beginnt um den 12. September die Sperrfrist für viele Aktienrückkäufe von Unternehmen, womit ein weiterer regelmäßiger Käufer zeitweise wegfällt.

Bemerkenswert ist, wie wenig Schutz sich Anleger bislang leisten. Der VIX war am Montag zeitweise bis auf 14,1 Punkte gefallen, den niedrigsten Stand des Jahres. Auch Absicherungen gegen Kursverluste sind laut Rubner ungewöhnlich günstig. Genau darin liegt der Widerspruch: Ein riesiger Optionsverfall trifft auf einen historisch schwierigen Börsenmonat, weniger Rückkäufe und vergleichsweise sorglose Anleger. Der Citadel-Stratege sieht deshalb kurzfristig deutlich mehr Risiken – obwohl er am langfristig positiven Aktienmarktbild festhält.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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