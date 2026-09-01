Nio halbiert Verlust, doch die Anleger bleiben skeptisch

Der Nettoverlust sank in den abgelaufenen 3 Monaten von 5,14 Milliarden Yuan im Vorjahr auf 721,6 Millionen Yuan, umgerechnet rund 107 Millionen US-Dollar. Der Umsatz kletterte um 69 Prozent auf 32,14 Milliarden Yuan, die Auslieferungen legten um knapp 50 Prozent zu.

Der chinesische Elektroautobauer NIO hat im zweiten Quartal seinen Verlust deutlich reduziert, dennoch reagierten Anleger verschnupft. Die Aktie brach in Hongkong um 6,4 Prozent ein, nachdem die Auslieferungszahlen im August den zweiten Monat in Folge rückläufig waren. Die in New York gehandelten ADRs notieren vorbörslich mit rund 3 Prozent im Minus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Autobauer ist vor allem für seinen Ansatz bekannt, die Fahrzeugbatterien in speziellen Stationen zu tauschen. Die alte Batterie wird abgeschraubt, herausgenommen und durch eine frische, geladene Batterie ersetzt. Inzwischen betreibt das Unternehmen 4.000 dieser Tausch-Stationen.

Umsatz und Ergebnis blieben im 2. Quartal unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt von einem Verlust von 558,4 Millionen Yuan bei einem Umsatz von 33,71 Milliarden Yuan ausgegangen waren, wie aus einem von Visible Alpha zusammengestellten Konsens hervorgeht.

Die Bruttomarge lag bei 18,4 Prozent, die Fahrzeugmarge bei 18,5 Prozent, gestützt durch einen besseren Produktmix. Das neue Flaggschiff-SUV ES9 verkauft sich gut, konnte Investoren angesichts der schwächelnden Momentum-Daten aber nicht vollständig überzeugen.

Im August lieferte der Shanghaier Autobauer 35.836 Fahrzeuge aus, ein Plus von 14,5 Prozent zum Vorjahresmonat, gegenüber Juli jedoch ein Minus von 0,3 Prozent. Seit Jahresbeginn summierten sich die Auslieferungen bis Ende August auf 262.893 Fahrzeuge, ein Plus von 57,9 Prozent.

Für das dritte Quartal rechnet Nio mit einem Umsatz zwischen 33,29 und 34,05 Milliarden Yuan, ein Plus von 53 bis 56 Prozent. Die Auslieferungen sollen auf 108.000 bis 111.000 Fahrzeuge steigen, ein Zuwachs von 24 bis 27,5 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die NIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 3,635EUR auf Tradegate (01. September 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.





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