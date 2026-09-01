Medtronic Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 01.09.2026

Es geht bergauf für Medtronic: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +6,24 % und steht bei 83,31€. Die Medtronic Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,48 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 83,31€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Medtronic ist ein globaler Marktführer in der Medizintechnik mit einem breiten Produktportfolio und starker Innovationskraft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Medtronic über einen Zuwachs von +24,58 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Medtronic Aktie damit um -0,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,65 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -3,35 % verloren.

Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um -0,59 %. Medtronic entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Medtronic Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,58 % 1 Monat +6,65 % 3 Monate +24,58 % 1 Jahr +0,13 %

Informationen zur Medtronic Aktie

Stand: 01.09.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Medtronic Aktien. Damit ist das Unternehmen 104,93 Mrd.EUR € wert.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

So schlagen sich die Wettbewerber von Medtronic

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,19 %. Becton Dickinson notiert im Minus, mit -0,56 %. Boston Scientific notiert im Plus, mit +0,77 %. Johnson & Johnson legt um +0,55 % zu Stryker notiert im Plus, mit +0,07 %.

Medtronic Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Medtronic Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Medtronic Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.