Heftiger Rückgang Silber verliert -2,59 %

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 18,17593USD. Heute notiert Silber bei 64,80USD. Ihr Einsatz wäre nun 3.565,32USD wert – ein Zuwachs von +256,53 %.

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 64,80. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Silber nach dem makrobedingten Abverkauf und die Erholung in Richtung 65 US-Dollar. Beobachtet werden die Unterstützung bei 63 Dollar sowie Widerstände bei 68 bis 71 Dollar; erst ein nachhaltiger Ausbruch über 70/71 würde das technische Bild klar aufhellen. Kurzfristig gelten Silber und Gold als überkauft, die COT-Daten als schwach. Einige sehen Rücksetzer als Kaufchance und langfristig deutlich höhere, teils dreistellige Kurse; auch Minen zeigen Stärke.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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