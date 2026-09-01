Nvidia setzt auf diesen Qualcomm-Rivalen – und die Aktie explodiert

Für MediaTek kommt der Deal zu einem entscheidenden Zeitpunkt. MediaTek ist vor allem als größter Smartphone-Chiphersteller der Welt bekannt und steht dabei im direkten Wettbewerb mit dem US-Konzern Qualcomm. Nun will das Unternehmen stärker ins Geschäft mit Rechenzentren und maßgeschneiderten KI-Chips vorstoßen.

Die Aktie des taiwanischen Chipkonzerns MediaTek ist am Dienstag um 10 Prozent gestiegen. Auslöser ist eine milliardenschwere Partnerschaft mit Nvidia. Der US-Konzern investiert 3,5 Milliarden US-Dollar in Wandelanleihen von MediaTek.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nvidia öffnet die KI-Infrastruktur

Im Zentrum der Zusammenarbeit steht Nvidias NVLink-Fusion-Plattform. MediaTek will sie künftig Kunden anbieten, die eigene KI-Beschleuniger entwickeln. Damit lassen sich die maßgeschneiderten Chips in die KI-Infrastruktur und Rechensysteme von Nvidia integrieren.

Der Schritt könnte MediaTek zu einem stärkeren Wettbewerber von Broadcom machen. Immer mehr große Cloud- und Technologiekonzerne entwickeln eigene Chips, um KI-Anwendungen effizienter auszuführen.

Nvidia-Chef Jensen Huang bezeichnete MediaTek als "eines der großen Halbleiterunternehmen der Welt". Die Zusammenarbeit verbinde Nvidias Kompetenzen bei beschleunigtem Computing und KI-Software mit MediaTeks Know-how bei System-on-Chip-Design, Konnektivität und energieeffizienten Chips.

Milliardenmarkt im Visier

MediaTek arbeitet zudem mit Nvidia an Chips für lokale KI-Anwendungen in PCs und an Technologien für Fahrzeuge. Bereits im Juni hatte das Unternehmen angekündigt, dass sein Geschäft mit maßgeschneiderten KI-Chips in diesem Jahr 2 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielen soll. Bis 2027 sieht MediaTek für den Markt ein Volumen von bis zu 80 Milliarden US-Dollar.

MediaTek-Vizechef und CEO Rick Tsai sieht in Nvidias Investment eine Stärkung der langjährigen Partnerschaft. Beide Unternehmen wollten fortschrittliche KI-Technologien über Rechenzentren hinaus in weitere Bereiche bringen.

Die Börse honoriert den Schritt deutlich. Seit Jahresbeginn hat die MediaTek-Aktie damit bereits eine Rallye von fast 200 Prozent hingelegt.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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