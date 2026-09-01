Bitzero informiert in einem Unternehmens-Update über seine Bilanz, Standortreife und Fortschritte bei Leasingverträgen

Vancouver, BC / 1. September 2026 / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (Nasdaq: AIBZ) (CSE: AIBZ.U) (FWB: 000) („Bitzero“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von nachhaltiger Hochleistungsrechner- („HPC“) und KI-Rechenzentrumsinfrastruktur, hat heute ein Unternehmens-Update veröffentlicht, in dem die Bilanz, das operative Profil, die Fortschritte in der Standortentwicklung und bei den Leasingverträgen sowie weitere Abnahmeaktivitäten in seinem Portfolio in den nordischen Ländern erörtert werden.

Das Unternehmen hat seinen Darlehensbetrag in Höhe von 25 Mio. $ zur Gänze getilgt und damit einen wichtigen Meilenstein für die weitere Stärkung von Bitzeros Bilanz und Kapitalstruktur erreicht. Nach der Rückzahlung wurden alle zuvor im Zusammenhang mit dem Kreditrahmen gewährten Pfandrechte und Sicherheiten an den Vermögenswerten des Unternehmens gemäß den geltenden Tilgungs-, Löschungs- und Freigabemechanismen aufgehoben. Mit einer wachsenden Basis an Infrastrukturanlagen und ohne größere Finanzierungsverbindlichkeiten sieht sich Bitzero gut aufgestellt, um seine Plattform aus einer finanziell gestärkten Position heraus weiterzuentwickeln. Das Unternehmen finanziert den Betrieb und die verbleibenden energiebezogenen Investitionen nach wie vor über seine Bitcoin-Mining-Aktivitäten, die das Unternehmen laufend durch Cashflows unterstützen. Bei den aktuellen Bitcoin-Preisen profitieren die Mining-Aktivitäten des Unternehmens weiterhin von einer höheren Wirtschaftlichkeit und steigenden Rentabilität. Bitzero geht davon aus, dass die für die Mieterbelegung erforderlichen größeren Investitionen projektbezogen finanziert und erst nach Unterzeichnung des jeweiligen Mietvertrags anfallen werden. Deshalb rechnet das Unternehmen derzeit nicht mit einem signifikanten Kapitalbedarf vor Abschluss eines Mietvertrags.

Bitzero berichtet außerdem über die Entwicklungsfortschritte an seinem Standort in Norwegen und rechnet weiterhin damit, dass die Stromversorgung für 110 MW noch in diesem Jahr bereitgestellt sein wird. Die Fundamente für die beiden 60-MVA-Transformatoren sind fertiggestellt. Die Transformatoren selbst befinden sich derzeit auf dem Weg zum Standort und sollten im vierten Quartal eintreffen. Auch das Hochspannungskabel sollte planmäßig im vierten Quartal geliefert werden und ist damit einer der letzten Schritte zur Inbetriebnahme bzw. Erstversorgung mit elektrischer Energie in diesem Jahr zur anschließenden Bereitstellung an die Kunden.