JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1233 Euro auf "Buy" belassen. Im Mittelpunkt hätten die Ergebnisse des ersten Halbjahrs gestanden sowie die jüngsten Trends, schrieb Hannes Leitner am Dienstag nach einer Gesprächsrunde mit dem Management. Er sieht den Zahlungsabwickler an einem Wendepunkt bei aufgehellter Anlegerstimmung./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 05:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 05:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,06 % und einem Kurs von 1.027EUR auf Tradegate (01. September 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Hannes Leitner

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1233

Kursziel alt: 1233

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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