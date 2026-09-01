JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1233 Euro auf "Buy" belassen. Im Mittelpunkt hätten die Ergebnisse des ersten Halbjahrs gestanden sowie die jüngsten Trends, schrieb Hannes Leitner am Dienstag nach einer Gesprächsrunde mit dem Management. Er sieht den Zahlungsabwickler an einem Wendepunkt bei aufgehellter Anlegerstimmung./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 05:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 05:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 05:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 05:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,06 % und einem Kurs von 1.027EUR auf Tradegate (01. September 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Hannes Leitner
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1233
Kursziel alt: 1233
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Hannes Leitner
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1233
Kursziel alt: 1233
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