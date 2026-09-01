Rekordgewinn mit Nebenwirkung
Micron droht jetzt der Streik
Micron verdient dank des KI-Booms so viel wie nie. Jetzt fordern Gewerkschaften 15 Prozent des Betriebsgewinns für Boni und drohen mit Streik. Für die Aktie entsteht ein doppeltes Risiko.
- Micron erzielt dank KI-Boom Rekordgewinne
- Taiwans Gewerkschaften fordern 15 Prozent Boni
- Streik und Kosten bedrohen Margen und Lieferungen
- Report: KI braucht Strom
Micron Technology profitiert massiv vom Boom bei Speicherchips für Künstliche Intelligenz. Doch ausgerechnet die hohe Profitabilität könnte nun zum Belastungsfaktor für die Aktie werden. Gewerkschaften in Taiwan drohen mit Streik, falls die Beschäftigten nicht stärker am Gewinn beteiligt werden.
Fast 10.000 der rund 15.000 Micron-Beschäftigten in Taoyuan und Taichung sind nach Gewerkschaftsangaben organisiert. Mehr als 80 Prozent der Teilnehmer einer internen Umfrage hätten einen Streik unterstützt, erklärten die Arbeitnehmervertreter gegenüber Reuters.
Rekordgewinn erhöht den Kostendruck
Micron erzielte im dritten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz von 41,46 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 28,24 Milliarden US-Dollar. Der Börsenwert lag zuletzt bei rund 1,10 Billionen US-Dollar. In den vergangenen 12 Monaten stieg die Aktie um gut 700 Prozent.
Die hohen Gewinne stützen die Erwartungen an die Aktie, liefern den Gewerkschaften aber zugleich Argumente für höhere Zahlungen. Ab 2027 fordern sie, 15 Prozent des Betriebsgewinns für Boni zu reservieren. Micron verweist dagegen auf die höchste leistungsabhängige Bonuszahlung seiner Geschichte.
Doppeltes Risiko für die Aktie
Besonders brisant: Taiwan ist Microns größter Produktionsstandort. Dort entstehen unter anderem DRAM-Chips und Speicher mit hoher Bandbreite für Künstliche Intelligenz.
Für Anleger droht damit ein doppeltes Risiko. Höhere Personalkosten könnten die Margen drücken. Ein Streik könnte zusätzlich Produktion und Lieferungen beeinträchtigen. Somit könnte genau die Gewinnentwicklung gefährdet werden, auf der die hohen Erwartungen an die Micron-Aktie beruhen.
Bei Samsung Electronics wurde im Mai ein geplanter 18-tägiger Streik durch eine Einigung verhindert. Dort fließen nun 10,5 Prozent des Betriebsgewinns der Chip-Sparte in einen Bonuspool.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion