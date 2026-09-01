Micron droht jetzt der Streik

Fast 10.000 der rund 15.000 Micron-Beschäftigten in Taoyuan und Taichung sind nach Gewerkschaftsangaben organisiert. Mehr als 80 Prozent der Teilnehmer einer internen Umfrage hätten einen Streik unterstützt, erklärten die Arbeitnehmervertreter gegenüber Reuters.

Micron Technology profitiert massiv vom Boom bei Speicherchips für Künstliche Intelligenz. Doch ausgerechnet die hohe Profitabilität könnte nun zum Belastungsfaktor für die Aktie werden. Gewerkschaften in Taiwan drohen mit Streik, falls die Beschäftigten nicht stärker am Gewinn beteiligt werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Rekordgewinn erhöht den Kostendruck

Micron erzielte im dritten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz von 41,46 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 28,24 Milliarden US-Dollar. Der Börsenwert lag zuletzt bei rund 1,10 Billionen US-Dollar. In den vergangenen 12 Monaten stieg die Aktie um gut 700 Prozent.

Die hohen Gewinne stützen die Erwartungen an die Aktie, liefern den Gewerkschaften aber zugleich Argumente für höhere Zahlungen. Ab 2027 fordern sie, 15 Prozent des Betriebsgewinns für Boni zu reservieren. Micron verweist dagegen auf die höchste leistungsabhängige Bonuszahlung seiner Geschichte.

Doppeltes Risiko für die Aktie

Besonders brisant: Taiwan ist Microns größter Produktionsstandort. Dort entstehen unter anderem DRAM-Chips und Speicher mit hoher Bandbreite für Künstliche Intelligenz.

Für Anleger droht damit ein doppeltes Risiko. Höhere Personalkosten könnten die Margen drücken. Ein Streik könnte zusätzlich Produktion und Lieferungen beeinträchtigen. Somit könnte genau die Gewinnentwicklung gefährdet werden, auf der die hohen Erwartungen an die Micron-Aktie beruhen.

Bei Samsung Electronics wurde im Mai ein geplanter 18-tägiger Streik durch eine Einigung verhindert. Dort fließen nun 10,5 Prozent des Betriebsgewinns der Chip-Sparte in einen Bonuspool.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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