Sprengvorrichtung an Umspannwerk gefunden
Für Sie zusammengefasst
- Sprengvorrichtungen an Umspannwerk entdeckt
- Leitung in Brandenburg möglicherweise beschädigt
- Entschärfer vor Ort, laut Polizei keine Gefahr
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
TURNOW-PREILACK (dpa-AFX) - Am Umspannwerk in Turnow-Preilack in Brandenburg unweit des Kraftwerks Jänschwalde sind nach dpa-Informationen Sprengvorrichtungen gefunden worden. Die Polizei teilte mit, es sei mögliche Sachbeschädigung an einer Leitung festgestellt worden, Entschärfer seien vor Ort und es bestehe keine Gefahr. Zuvor berichtete die "Märkische Allgemeine"./vr/DP/stk
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