ZenaTech präsentiert sein Wachstum im DaaS-Bereich und seine ZenaDrone-Verteidigungslösungen bei einer Reihe von Events für den Investment- und Verteidigungssektor in den USA und anderen Ländern der Welt

Das Unternehmen wird in den nächsten zwei Monaten über acht Veranstaltungen Kontakte zu institutionellen Investoren, Family Offices und Entscheidungsträgern in den Bereichen Verteidigung und öffentliche Sicherheit knüpfen

Vancouver, British Columbia, 1. September 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“) – ein Anbieter von Technologielösungen mit Spezialisierung auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen – gibt bekannt, dass sein Führungsteam in den nächsten beiden Monaten an einer Reihe von internationalen Anlegerveranstaltungen sowie Fachmessen und Konferenzen für den US-Verteidigungssektor teilnehmen wird. Das Unternehmen wird den Anlegern für Gespräche zur Verfügung stehen und ihnen die Umsetzung des Geschäftsplans, insbesondere das Wachstum des Drone-as-a-Service-Geschäfts sowie die Fortschritte im Verteidigungssektor, vorstellen. Die US-Tochtergesellschaft ZenaDrone wird ebenfalls an einer wichtigen bevorstehenden Veranstaltung teilnehmen, um ihre Bekanntheit bei Kunden zu steigern und Beziehungen zu potenziellen Kunden aus den Bereichen Verteidigungswesen, Behörden und öffentliche Sicherheit aufzubauen.

H.C. Wainwright 28th Annual Global Investment Conference

Die von der renommierten Investmentbank H.C. Wainwright & Co. veranstaltete Konferenz bringt börsennotierte Unternehmen und institutionelle Investoren zu Einzelgesprächen sowie im Rahmen von Networking-Möglichkeiten, Keynotes und Unternehmenspräsentationen zusammen. ZenaTech wird das Unternehmen präsentieren und für Einzelgespräche zur Verfügung stehen.

Termin: 14.–16. September 2026

Veranstaltungsort: New York City

Roadshow in Europa – Deutschland & Vereinigtes Königreich

Die Führungskräfte von ZenaTech werden an einer Reihe organisierter Anlegertreffen in Deutschland und im Vereinigten Königreich teilnehmen. ZenaTech wird im Rahmen von Gruppenveranstaltungen und gezielten Einzelgesprächen mit wichtigen institutionellen Investoren zusammentreffen, um so den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu steigern und Beziehungen im europäischen Markt zu knüpfen.

Termin: 28. September - 2. Oktober 2026

Veranstaltungsorte: Berlin, München, Frankfurt (Deutschland); London (Vereinigtes Königreich)

Stocktoberfest

Stocktoberfest – eine jährlich stattfindende Präsenzkonferenz für Investoren, veranstaltet von der beliebten Finanz-Social-Media-Plattform Stocktwits – bringt Führungskräfte börsennotierter Unternehmen mit versierten Privatanlegern, Händlern, Influencern und Erstellern von Finanzinhalten zusammen. Anstelle von herkömmlichen Podiumsdiskussionen stehen Präsentationen, Netzwerken und informelle Gespräche im Vordergrund. ZenaTech ist als Sponsor mit dabei und wurde als Emittent bereits auf der StockTwits-Plattform ausgezeichnet.

Termin: 5.–7. Oktober 2026

Veranstaltungsort: New York City

Global Markets Forum

Als Teil der OTC Markets Group ist dies eine hybride Anlegerkonferenz, die virtuelle Events und Präsenzveranstaltungen miteinander kombiniert und von Virtual Investor Conferences veranstaltet wird. Börsennotierte und private Unternehmen aus den Bereichen Software, Daten und Zukunftstechnologien treffen hier über Live-Präsentationen und interaktive Fragerunden auf institutionelle und private Anleger. ZenaTech wird als Referent auftreten und Einzelgespräche führen.

Termin: 7.–8. Oktober 2026

Veranstaltungsort: New York City und virtuell

AUSA - Association of the United States Army Annual Meeting and Exhibition

Über 44.000 Teilnehmer aus 92 Ländern sind bei dieser führenden Fachmesse und Bildungsplattform vertreten, wo Regierungsvertreter und internationale Delegationen mit Unternehmen der Verteidigungsbranche bei Ausstellungen, Podiumsdiskussionen und Netzwerkveranstaltungen zusammenkommen. ZenaDrone wird hier vorab vereinbarte Treffen mit Entscheidungsträgern aus dem staatlichen Bereich und dem Verteidigungssektor abhalten.

Termin: 12.–14. Oktober 2026

Veranstaltungsort: Washington, DC

Maxim Growth Summit 2026

Die von der Finanzdienstleistungsfirma Maxim Group ausgerichtete Investorenkonferenz bietet börsennotierten Unternehmen, institutionellen Anlegern und den Research-Analysten von Maxim ein Forum für Einzelgespräche, Diskussionsrunden und Keynote-Präsentationen. ZenaTech wird den Anlegern für Einzelgespräche zur Verfügung stehen.

Termin: 13.–14. Oktober 2026

Veranstaltungsort: New York City

The Think Equity Conference

Diese von der renommierten Investmentbank ThinkEquity veranstaltete Präsenz-Investorenkonferenz vernetzt Führungskräfte börsennotierter Unternehmen, institutionelle und akkreditierte Anleger, Investmentbanker sowie Kapitalmarktexperten aus dem gesamten Ökosystem der Wachstumsmärkte. ZenaTech wird das Unternehmen präsentieren, Einzelgespräche führen und Möglichkeiten zum Netzwerken wahrnehmen.

Termin: 15. Oktober 2026

Veranstaltungsort: New York City

LD Micro 20th Annual Main Event Conference

Diese Präsenz-Investorenkonferenz wird jährlich von LD Micro, einer Tochtergesellschaft von Freedom US Markets, ausgerichtet und bringt Führungskräfte börsennotierter und privater Unternehmen sowie institutionelle und private Anleger aus verschiedenen Branchen und Regionen zusammen. ZenaTech wird das Unternehmen präsentieren und im Anschluss Einzelgespräche mit Anlegern führen sowie Möglichkeiten zum Netzwerken nutzen. Zudem wird sich das Unternehmen einer Investorengruppe in Newport Beach vorstellen.

Termin: 19.–21. Oktober 2026

Veranstaltungsort: Los Angeles, Kalifornien

Wenn Sie an einer Präsentation teilnehmen, ein persönliches Gespräch buchen oder weitere Informationen erhalten möchten, wenden Sie sich bitte direkt an ZenaTech unter investors@zenatech.com oder an die Organisatoren der jeweiligen Veranstaltung.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares und wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und fortschrittlicher KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analytik sowie fortschrittlichen Computing-Technologien ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das in der Entwicklung befindliche Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung maritimer Abfangdrohnen zur Abwehr unbemannter Luftfahrtsysteme (Counter-UAS) sowie eines integrierten Verteidigungssystems.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „planen“, „vorhersehen“, „anstreben“, „suchen“, „ist/sind wahrscheinlich“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Umsätze, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich seiner Drohnenprodukte wie ZenaDrone 1000 und IQ Nano; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigenkapitalinstrumenten oder Fremdkapitalzusagen zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

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Die Zenatech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 1,531EUR auf Tradegate (01. September 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

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