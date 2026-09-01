Deutsche Rohstoff Aktie - großer Öl-Hebel

Die Deutsche Rohstoff entwickelt sich zu einem wahren Cash-Förderer: Der freie Cash-flow betrug zuletzt 42,5 Millionen Euro, trotz Investitionen in Höhe von 143,0 Millionen Euro. Die Geld-Flut dürfte nicht abreißen, da der Öl- und Gas-Förder-Spezialist eine deutliche Ausweitung seines Bohrprogramms in Wyoming plant, was bei einem Öl-Preis von 80 bis 90 Dollar je Faß sehr lohnenswert ist, wie CEO Jan-Philipp Weitz auf den Hamburger Investorentagen (HIT) nochmals betont. Weiterlesen