Plusvisionen-Analyse
Deutsche Rohstoff Aktie - großer Öl-Hebel
Die Deutsche Rohstoff weitet ihr Bohrprogramm deutlich aus. Das dürfte, bei dem aktuell Öl-Preis, zu einem kräftigen Ertragsplus führen.
Die Deutsche Rohstoff entwickelt sich zu einem wahren Cash-Förderer: Der freie Cash-flow betrug zuletzt 42,5 Millionen Euro, trotz Investitionen in Höhe von 143,0 Millionen Euro. Die Geld-Flut dürfte nicht abreißen, da der Öl- und Gas-Förder-Spezialist eine deutliche Ausweitung seines Bohrprogramms in Wyoming plant, was bei einem Öl-Preis von 80 bis 90 Dollar je Faß sehr lohnenswert ist, wie CEO Jan-Philipp Weitz auf den Hamburger Investorentagen (HIT) nochmals betont. Weiterlesen
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