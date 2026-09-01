Amazon Aktie heute im Minus - 01.09.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Amazon Aktie. Sie fällt um -1,30 % auf 220,75€. Der Kursrückgang der Amazon Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,76 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,30 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Amazon insgesamt ein Minus von -3,46 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,40 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,01 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Amazon einen Anstieg von +13,38 %.

Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,40 % 1 Monat -6,01 % 3 Monate -3,46 % 1 Jahr +14,86 %

Informationen zur Amazon Aktie

Stand: 01.09.2026, 13:55 Uhr

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,38 Bil. € wert.

DELRAY BEACH, Fla., Sept. 1, 2026 /PRNewswire/ - According to MarketsandMarkets, the Data Center Air Handling Units Market is projected to grow from USD 4.00 billion in 2026 to USD 6.70 billion by 2032, at a CAGR of 9.0% during the forecast period. …

Die US-Wettbewerbsbehörde FTC und mehrere Bundesstaaten verklagen den Internet-Riesen Amazon wegen des Vorwurfs künstlich verteuerter Werbeplätze. Über sieben Jahre hinweg habe der Konzern bei Auktionen von Werbeanzeigen heimlich die Preise nach …

Der Ölpreis zieht an, Anleiherenditen erreichen historische Marken und die Wall Street tritt zum Wochenstart auf der Stelle. Was Anleger heute wissen müssen.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,10 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,50 %. MercadoLibre notiert im Minus, mit -1,00 %. JD.com verliert -1,23 % Alibaba Group notiert im Minus, mit -1,53 %.

Lohnt sich ein Investment in die Amazon Aktie?

Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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