Börsen Update Europa - 01.09. - MDAX schwach -1,49 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.173,31 PKT und fällt um -1,49 %. Top-Werte: Hugo Boss +1,11 %, K+S +0,91 %, Talanx +0,80 % Flop-Werte: TKMS -4,57 %, RENK Group -4,32 %, HENSOLDT -3,63 %

Der DAX steht bei 25.998,26 PKT und verliert bisher -0,79 %. Top-Werte: Merck +1,76 %, Qiagen +1,44 %, Münchener Rück +1,10 % Flop-Werte: Rheinmetall -3,50 %, MTU Aero Engines -2,80 %, BMW -2,76 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.036,71 PKT und fällt um -1,19 %.

Top-Werte: Draegerwerk +4,38 %, Carl Zeiss Meditec +2,63 %, Qiagen +1,44 %

Flop-Werte: HENSOLDT -3,63 %, Nemetschek -3,38 %, PVA TePla -3,27 %

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Der Eurozone 50 steht aktuell (13:59:24) bei 6.383,86 PKT und fällt um -0,42 %.

Top-Werte: AXA +1,60 %, TotalEnergies +1,11 %, Münchener Rück +1,10 %

Flop-Werte: Rheinmetall -3,50 %, Compagnie de Saint-Gobain -3,28 %, Prosus Registered (N) -2,93 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.753,70 PKT und fällt um -0,69 %.

Top-Werte: OMV +1,42 %, Verbund Akt.(A) +0,68 %, Erste Group Bank +0,66 %

Flop-Werte: Wienerberger -2,88 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,42 %

Der CH 20 steht bei 14.286,88 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.

Top-Werte: Novartis +4,65 %, Swiss Re +0,90 %, Zurich Insurance Group +0,54 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -7,85 %, UBS Group -2,61 %

Der FR 40 bewegt sich bei 8.314,65 PKT und fällt um -0,15 %.

Top-Werte: AXA +1,60 %, Carrefour +1,60 %, Eurofins Scientific +1,26 %

Flop-Werte: Renault -3,33 %, Pernod Ricard -3,30 %, Compagnie de Saint-Gobain -3,28 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.274,21 PKT und fällt um -0,74 %.

Top-Werte: Getinge (B) +1,10 %, Swedbank Shs(A) +0,93 %, Securitas Shs(B) +0,73 %

Flop-Werte: Alfa Laval -2,18 %, SKF (B) -2,15 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.775,00 PKT und verliert bisher -0,07 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,82 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,02 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,62 %

Flop-Werte: Viohalco -4,04 %, Jumbo -2,41 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,32 %