Deutlicher Kurssprung bei der Draegerwerk Aktie - 01.09.2026

Es geht bergauf für Draegerwerk: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +4,38 % und steht bei 116,90€. Die Draegerwerk Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +1,27 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +4,38 % hinzu. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Drägerwerk ist ein deutscher Medizintechnik- und Sicherheitstechnik-Konzern. Kernprodukte: Beatmungs- und Anästhesiegeräte, Patientenmonitoring, Gaswarn- und Atemschutzsysteme. Starke Position in Intensiv- und Notfallmedizin, global präsent, aber kleiner als Konzerne wie GE HealthCare, Philips, Siemens Healthineers, Honeywell. USP: hohe Spezialisierung, Qualitätsimage, starke Klinik- und Rettungsdienst-Expertise.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Draegerwerk Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +28,21 %.

Allein seit letzter Woche ist die Draegerwerk Aktie damit um +6,14 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,40 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Draegerwerk +69,43 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,19 % geändert.

Draegerwerk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,14 % 1 Monat +7,40 % 3 Monate +28,21 % 1 Jahr +77,76 %

Informationen zur Draegerwerk Aktie

Stand: 01.09.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,00 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Draegerwerk?

Koninklijke Philips, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,79 %. Medtronic notiert im Plus, mit +5,64 %.

Draegerwerk Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Draegerwerk Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Draegerwerk Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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