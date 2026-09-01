BARCLAYS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 29,50 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg passte seine Schätzungen am Montag an die - wegen Preisanstiegs bei Kerosin - zunächst schwierigen Aussichten an. Er nannte aber "fünf skurrile Gründe" für den Einstieg in ein langfristiges Investment. Dazu zählen unter anderem Umweltregulierung, Urlaubsnachfrage und Flottenfinanzierung./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 04:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 04:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 23,30EUR auf Tradegate (01. September 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Lobbenberg
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28,50
Kursziel alt: 29,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Lobbenberg
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28,50
Kursziel alt: 29,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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