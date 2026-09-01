Semperit Holding Exits German M+R Dichtungstechnik Stake
Semperit reshapes its portfolio: the Austrian group divests its stake in German profile specialist M+R Dichtungstechnik, selling it to Sweden’s Trelleborg Group.
Foto: adobe.stock.com
- Semperit AG Holding has sold its stake in German profile manufacturer M+R Dichtungstechnik GmbH as part of its portfolio optimization strategy.
- The buyer is Trelleborg Group, a global provider of engineered polymer solutions listed on the Stockholm Stock Exchange.
- The transaction was signed and completed on September 1, 2026.
- Semperit aims to focus more strongly on attractive growth and innovation areas, optimize its production footprint, and reduce organizational complexity.
- M+R Dichtungstechnik was part of Semperit’s Industrial Applications division and specializes in customized façade solutions rather than series production.
- In fiscal 2025, M+R generated approximately €7.4 million in external sales and employed around 20 people.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Semperit Holding is on 12.11.2026.
The price of Semperit Holding at the time of the news was 17,325EUR and was up +1,61 % compared with the previous day.
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