Semperit Holding trennt sich von M+R-Beteiligung in Deutschland
Mit dem Verkauf der M+R Dichtungstechnik an die schwedische Trelleborg Group schärft Semperit sein Profil und richtet das Portfolio konsequent auf künftige Wachstumsfelder aus.
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- Semperit hat seine Beteiligung an der deutschen M+R Dichtungstechnik GmbH mit Sitz in Seligenstadt verkauft.
- Käufer ist die börsennotierte schwedische Trelleborg Group, ein globaler Anbieter technischer Polymerlösungen; Signing und Closing erfolgten am 1. September 2026.
- Der Verkauf dient der Portfoliooptimierung, der Fokussierung auf strategische Wachstumsfelder und der Reduzierung der Konzernkomplexität.
- M+R gehörte zur Semperit-Division Industrial Applications und ist auf individuelle Fassadenprofile spezialisiert, während Semperit stärker auf Serienfertigung ausgerichtet ist.
- Das Unternehmen erzielte 2025 mit rund 20 Beschäftigten einen externen Umsatz von etwa 7,4 Mio. Euro und verfügt über eine starke Marktstellung sowie ein erfahrenes Team.
- Semperit beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter und erzielte 2025 einen Konzernumsatz von 662,4 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 79,5 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Semperit Holding ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Semperit Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,325EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,61 % im
Plus.
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