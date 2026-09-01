Abseits von Nvidia: Diese 5 Aktien empfiehlt die Deutsche Bank

Für Anleger verschiebt sich der Fokus zunehmend auf Netzwerktechnik, optische Komponenten und effiziente Rechenleistung. Genau dort sieht die Bank Chancen auf eine weitere Neubewertung.

Die Deutsche Bank sieht im Boom rund um Künstliche Intelligenz weiteres Kurspotenzial abseits der bekannten Chipriesen. Analyst Gianmarco Conti setzt vor allem auf Infrastruktur-Anbieter, bei denen starkes Wachstum aus seiner Sicht noch nicht vollständig in den Bewertungen steckt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Lumentum und Coherent mit Preissetzungsmacht

Zu den Favoriten zählen Lumentum Holdings und Coherent. Beide Aktien erhalten eine Kaufempfehlung.

Conti verweist auf eine hohe Nachfrage nach Lasertechnologie für moderne KI-Architekturen. Die Kapazitäten seien weitgehend ausverkauft, während die Unternehmen ihre Preise erhöhen könnten. Diese Kombination aus knappem Angebot und Preissetzungsmacht bietet aus Sicht der Deutschen Bank einen wichtigen Hebel für Umsatz, Margen und damit auch die Aktienkurse.

Arista: Wachstum noch nicht voll eingepreist

Auch bei Arista Networks sieht die Deutsche Bank weiteres Potenzial. Das Unternehmen könnte um rund 40 Prozent wachsen und zugleich starken freien Cashflow erzielen. Nach Einschätzung der Bank spiegelt die aktuelle Bewertung diese Entwicklung noch nicht vollständig wider.

Damit könnte eine anhaltend starke Nachfrage nach KI-Netzwerken zu steigenden Gewinnschätzungen und einer höheren Bewertung der Aktie führen.

Cisco Systems erhält ebenfalls eine Kaufempfehlung. Für Kursfantasie sorgen laut Conti KI-Aufträge von Hyperscalern im Volumen von 9,3 Milliarden US-Dollar sowie das breite Angebot aus Halbleitern, Optik und Komplettsystemen.

Hewlett Packard Enterprise ist die fünfte Kaufempfehlung. Bei A10 Networks, Dell Technologies und Ingram Micro sieht die Deutsche Bank dagegen ein weniger attraktives Chance-Risiko-Potenzial und startet ihre Analyse mit "Halten".

Für Anleger setzt die Bank damit auf Aktien, bei denen steigende KI-Investitionen nicht nur das Wachstum antreiben, sondern auch höhere Margen, Gewinnschätzungen und letztlich eine Neubewertung auslösen könnten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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