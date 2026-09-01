Diese Aktie bietet jetzt Sicherheit und die Chance auf hohe Gewinne zugleich!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – PepsiCo

Der September gilt statistisch als einer der schwächsten Monate des Börsenjahres. In diesem Jahr könnte der Handel besonders volatil verlaufen, weil mit Blick auf den Optionsmarkt gegenwärtig eine ganze Menge auf dem Spiel steht und gleichzeitig der Anleihenmarkt unter Druck steht und die Midterm-Wahlen in den USA am 03. November ihren Schatten bereits vorauswerfen.

Wie zum Beweis ist der Monat am Dienstag ganz schwach gestartet. Der Anstieg der Realzinsen auf Niveaus, die auf einigen Märkten seit Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurden, hat für einen Abverkauf an den globalen Aktienmärkten geführt. Nur einige wenige Werte und Branchen können sich den Verlusten entziehen. Zu den Titeln mit relativer Stärke gehören auch defensive Konsumgüter, die in Zeiten der Unsicherheit einen klassischen sicheren Hafen darstellen.

Besonders ins Auge sticht gegenwärtig PepsiCo. Der Erzrivale von Warren Buffetts Lieblingswert Coca-Cola ist nach einer hartnäckigen Korrektur äußerst günstig bewertet. Gleichzeitig hat sich das Chartbild zuletzt wieder aufgehellt, während die Anteile eine mit 4,1 Prozent überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite bieten. Das spricht jetzt für den Kauf der Aktie – sowohl, um Depots mit hoher KI-Exposure oder einem hohen Anteil zinssensitiver Werte abzusichern, aber auch mit Blick auf die Rendite-Chancen, welche mit dem Call-Optionsschein MR4HK2 +100 Prozent und mehr betragen!

PepsiCo Chartsignale

Volatiler Seitwärtstrend: Die Anteile von PepsiCo sind gegenwärtig vor allem vor Traderinnen und Trader geeignet, weil sich die Aktie überwiegend seitwärts entwickelt.

Die Anteile von PepsiCo sind gegenwärtig vor allem vor Traderinnen und Trader geeignet, weil sich die Aktie überwiegend seitwärts entwickelt. Aufwärtschance nach Korrektur: Nach der jüngsten Konsolidierung und einer abgeschlossenen Bodenbildung überwiegen jetzt wieder die Chancen zur Oberseite.

Nach der jüngsten Konsolidierung und einer abgeschlossenen Bodenbildung überwiegen jetzt wieder die Chancen zur Oberseite. Erste Kaufsignale: Mit dem erfolgreichen Test der 50-Tage-Linie und einem Vorzeichenwechsel im Trendstärkeindikator MACD liegen Kaufsignale vor.

Mit dem erfolgreichen Test der 50-Tage-Linie und einem Vorzeichenwechsel im Trendstärkeindikator MACD liegen Kaufsignale vor. Starkes Chance-Risiko-Verhältnis: Während Abwärtsrisiken durch die Unterstützung bei 135 USD limitiert werden, besteht nach oben viel Luft für Kursgewinne.

Wenn Sicherheit Trumpf ist, stellt PepsiCo jetzt das Ass dar!

Zwar befindet sich die PepsiCo-Aktie langfristig in einem Aufwärtstrend, doch in den vergangenen Jahren gestaltete sich das Kursgeschehen zunehmend zäh. Zwar konnten die Geschäfte unter dem Strich weiter gesteigert werden, doch das Umsatz- und Gewinnwachstum fiel angesichts steigender Produktkosten, wachsenden Wettbewerbs und der Lebenshaltungskostenkrise nicht nur, aber vor allem in den USA nicht mehr so hoch aus wie in früheren Jahren.

Daher wechselten sich bei der Aktie Phasen ab, wo Investoren aggressiv auf einen operativen Turnaround gewettet haben – nur um Kursgewinne in kürzester Zeit wieder abzuverkaufen, wenn es nur den geringsten Zweifel an der operativen Entwicklung gab. PepsiCo selbst bemüht sich mit einer opportunistischen Strategie um eine Rückkehr auf den Erfolgspfad. Weniger erfolgreiche und margenstarke Marken werden abgestoßen, während neue Partnerschaften eingegangen werden – so zum Beispiel mit Celcius, einem Hersteller von Energy-Getränken für ein kaufkräftiges Publikum.

Unternehmenswachstum beschleunigt, Aktie trotzdem mit Korrektur ...

Das Auf und Ab der jüngeren Vergangenheit spiegelt der 12-Monats-Chart eins zu eins wider. Nach einem gefeierten Quartalsbericht Anfang Februar starteten die Anteile auf den höchsten Stand seit Oktober 2024 durch. Diese Kursgewinne fielen dann dem Iran-Krieg und der Furcht vor schwächeren Konsumausgaben zum Opfer, auch wenn die im April und Juli vorgelegten Quartalszahlen keinen entsprechenden Trend erkennen ließen – mit +8,5 und +6,4 Prozent verzeichnete PepsiCo das höchste Umsatzwachstum seit 2023.

In den vergangenen Wochen kam es, nachdem die Aktie unter ihre gleitenden Durchschnitte gefallen war, die außerdem ein Death Cross und damit ein Verkaufssignal geliefert hatten, zu einer Bodenbildung und einer U-förmigen Konsolidierung im breiten Unterstützungsbereich zwischen 135 und 145 US-Dollar. Das deutet daraufhin, dass diese Zone einmal mehr eine Akkumulationszone sein könnte. In den vergangenen Tagen ist PepsiCo dann aus dem Abwärtstrendkanal über die 50-Tage-Linie ausgebrochen, womit gleich zwei prozyklische Kaufsignale vorliegen.

... doch deren Ende dürfte bereits erreicht sein: Aufwärtschancen überwiegen

Ganz entziehen können hat sich die Aktie der jüngsten Gesamtmarktschwäche zwar nicht, denn nach einem erfolglosen Anstiegsversuch über 145 US-Dollar kam es zu einem weiteren Rücksetzer. Der wurde jedoch an der Abwärtstrendoberkante sowie der 50-Tage-Linie aufgehalten, womit der Ausbruch erfolgreich getestet wurde. Das bedeutet, dass sich die Aktie jetzt wieder nach oben orientieren dürfte.

Die Erholung der vergangenen Wochen wurde eingeleitet durch bullishe Divergenzen und begleitet durch einen Anstieg der technischen Indikatoren. Dabei ist dem Trendstärkeindikator MACD der Vorzeichenwechsel gelungen, was auf einen neuen (kurzfristigen) Aufwärtstrend schließen lässt.

Der Relative-Stärke-Index notiert unterdessen neutral, nachdem er zeitweise in den fortgeschrittenen Bereich geklettert war. Das verbürgt sich jetzt dafür, dass die Aktie neuen Platz nach oben hat. Um ihr mittelfristiges Potenzial abzurufen, muss PepsiCo zunächst 145 und anschließend die 200-Tage-Linie bei rund 149,00 US-Dollar überwinden. Dann könnte sie bis 155 US-Dollar und darüber ansteigen. Um die aktuell aussichtsreiche Ausgangslage nicht zu vergeben, dürfen die Bullen jedoch kein Absacken unter die Unterstützung bei 135 US-Dollar zulassen. Kurzfristige Abverkaufsversuche sollten spätestens bei 130 US-Dollar rasch zurückgekauft und aufgefangen werden.

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aktie um bis zu 25 Prozent unterbewertet

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist die Aktie gegenwärtig sehr attraktiv – insbesondere im Direktvergleich mit Erzrivale Coca-Cola. Während dessen KGV mit 26,7 inzwischen um 13 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre liegt, steht bei PepsiCo ein KGV von 16,4 zu Buche. Das ist ein Wert um rund ein Fünftel unter der historischen Norm von 21,8. Für 2027 ist die Aktie mit 15,6 sogar noch günstig bewertet.

Dieser Trend setzt sich quer über alle Kennziffern hinweg fort, wo gegenüber dem 5-Jahres-Mittel Abschläge zwischen 20 und 25 Prozent bestehen, was auf eine strukturelle Unterbewertung der Anteile hindeutet. Am größten sind die Abschläge gegenwärtig beim Kurs-Buch-, sowie beim Kurs-Cashflow-Verhältnis. Hier stehen 8,0 und 12,9 zu Buche, was ebenfalls gleichzeitig unter den Vielfachen von Coca-Cola (10,3 und 25,5) liegt.

Angesichts der Kursflaute ist die Dividendenrendite dafür inzwischen umso attraktiver, die liegt mit 4,1 Prozent um fast ein Drittel über der historischen Norm von 3,1 Prozent. Zum Vergleich dazu kommt die Branche auf 3,2 Prozent, während Coca-Cola nach der Rallye in den vergangenen Monaten nur noch 2,4 Prozent bietet und damit nach der Dividend-Yield-Theorie deutlich überbewertet ist, während für PepsiCo das Gegenteil der Fall ist. Noch vielversprechender als eine Long-Wette auf PepsiCo könnte daher ein Pair-Trade sein, wo der Long-Trade PepsiCo und der Short-Trade Coca-Cola ist.

Zurückhaltendes, aber konstruktives Analystenvotum

An der Wall Street herrscht gegenüber PepsiCo ein derzeit neutrales Sentiment. Bei insgesamt 24 Einschätzungen zur Aktie empfehlen drei das "Kaufen" sowie vier weitere das "Übergewichten" der Anteile. Mit 16 Analystenstimmen stellen Empfehlungen zum "Halten" die überwältigende Mehrheit dar. Sie werden ergänzt durch eine Verkaufsempfehlung, woraus sich ein Votum mit "Halten" ergibt.

Das gegenwärtig niedrigste Kursziel liegt bei 124,00 US-Dollar, was eine Downside von rund 11 Prozent impliziert. Das Street-High-Target liegt dagegen bei 183,00 US-Dollar. Im Mittel nennen Analystinnen und Analysten einen fairen Wert von 155,00 US-Dollar. Das entspricht gegenüber dem Schlusskurs von Montagabend einer Upside von 10,5 Prozent. Im Chart wäre das gleichbedeutend mit dem Überwinden der 200-Tage-Linie sowie dem Erreichen des hier liegenden Widerstands.

PepsiCo auf einen Blick

ISIN: US7134481081

US7134481081 Marktkapitalisierung: 191,55 Milliarden US-Dollar

191,55 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 4,2 Prozent

4,2 Prozent KGVe 2027: 15,6

15,6 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Halten Fairer Wert (laut Konsens): 155,00 US-Dollar

155,00 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +10,5 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Die wachsende Verunsicherung am Aktienmarkt, der in den kommenden zwei Monaten zu erwartende Anstieg der Volatilität und eine mögliche Flucht in sichere Basiswerte sprechen jetzt für den Kauf der Aktie von PepsiCo, die nicht nur ein Sicherheitsversprechen, sondern auch einen konstruktiven Chart und eine Bewertung deutlich unter ihrem fairen Wert bietet.

Risikoaverse Anlegerinnen und Anleger setzen auf die Aktie und sichern sich die gegenwärtig überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite. Wer auf die Ausschüttungen verzichten und lieber seine Renditechancen optimieren möchte, der kann das Mithilfe des Call-Optionsscheines MR4HK2 tun.

MR4HK2 ist ausgestattet mit einem Basispreis von 130,00 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum März kommenden Jahres. Daraus ergibt sich ein effektiver Hebel (Omega) von 5,9, ein Breakeven von 145,99 US-Dollar sowie folgendes Auszahlungsprofil (für einige beispielhafte Fälle) zum Laufzeitende:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter dem Basispreis von 130,00 US notieren, verfällt MR4HK2 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn PepsiCo nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter 135,00 US-Dollar beziehungsweise bis 130,00 US-Dollar fällt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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