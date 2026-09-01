🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla senkt Wasserverbrauch in Grünheide erneut

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla senkt Frischwasserverbrauch um ein Drittel
    • Abwasser aus der Produktion wird komplett recycelt
    • Verbrauch je Fahrzeug bleibt trotz Ausbau stabil
    Tesla senkt Wasserverbrauch in Grünheide erneut
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla hat den Wasserverbrauch in seinem deutschen Werk in Grünheide bei Berlin weiter gesenkt. Der Verbrauch an Frischwasser ging von 456.953 Kubikmetern im Jahr 2024 um rund ein Drittel auf 304.734 Kubikmeter im Jahr 2025 zurück, erklärte Tesla in seinem zweiten Umweltbericht. Der Großteil wurde mit 58 Prozent im Sanitärbereich verwendet, in der Produktion waren es knapp 24 Prozent und in der Kühlung fast 18 Prozent.

    Der Frischwasserverbrauch sank demnach von 2,16 Kubikmetern pro Model Y auf 1,51 Kubikmeter. Der Branchendurchschnitt liegt laut Tesla unter Berufung auf den Europäischen Automobilverband (2023) bei 2,84 Kubikmeter pro Fahrzeug. Der Autobauer recycelte nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr das komplette Abwasser aus dem Produktionsprozess vor Ort. Umweltschützer und Anwohner haben Bedenken, weil ein Teil der Fabrik in einem Wasserschutzgebiet liegt. Tesla weist dies zurück.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Long
    339,68€
    Basispreis
    1,61
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    379,09€
    Basispreis
    2,21
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wasserverbrauch "entscheidend" für Nachhaltigkeit

    Der Frischwasserverbrauch sei "ein entscheidender Faktor für die Nachhaltigkeit", erklärte das Unternehmen und verweist selbst darauf, "dass Brandenburg zu den trockensten Regionen Deutschlands gehört". Das Wasser stammt aus dem Netz des regionalen Versorgers Wasserverband Strausberg-Erkner. Die Abwassermenge ging von 352.808 Kubikmetern 2024 auf 204.880 Kubikmeter im vergangenen Jahr zurück.

    Tesla wurde in seiner Fabrik in Brandenburg 2025 mit dem europäischen Umweltsiegel EMAS ausgezeichnet und verpflichtet sich damit zu weiteren Umweltzielen. "Diese Erklärung dient sowohl als Rückblick als auch als Versprechen", schreibt Werksleiter André Thierig in dem zweiten Bericht. "Bereits im ersten Jahr der Implementierung des EMAS-Umweltmanagement-Systems konnten wir nahezu alle selbst gesteckten Umweltziele erreichen oder sogar deutlich übertreffen."

    Ziel: Trotz Ausbau kein höherer Verbrauch pro Fahrzeug

    Tesla will seine Produktion schrittweise um ein Fünftel auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche steigern. Dafür sollen 2.000 Beschäftigte neu eingestellt werden. Hinzu kommt ein Ausbau der Batteriezellfertigung mit 1.500 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

    Das Ziel sei, den Wasserverbrauch pro Fahrzeug trotz des geplanten Ausbaus der Produktion auf jetziger Höhe zu halten, teilte Tesla mit. Der gesamte absolute Wasserverbrauch könne durch eine höhere Nutzung im Sanitärbereich wegen zusätzlicher Mitarbeiter aber steigen.

    Weniger Treibhausgase

    Die installierte Solarleistung nahm mit dem Ausbau der Kapazität der Photovoltaikanlage auf den Dächern laut Tesla im Jahr 2025 von 10 auf 15,86 Megawattpeak zu, das ist die maximale Leistung unter idealen Bedingungen.

    Die Treibhausgasemissionen gingen von 39.667 Tonnen CO2-Äquivalent (eine Messeinheit verschiedener Treibhausgase, nicht nur Kohlendioxid) im Jahr 2024 um rund ein Viertel auf 30.371 im vergangenen Jahr zurück. Der größte Ausstoß geht auf Erdgas zurück.

    Ein Umweltziel nicht erreicht

    Eines von mehreren selbst gesteckten Umweltzielen erreichte Tesla im vergangenen Jahr nicht: Die Steigerung des Anteils lokaler Lieferanten von 87 auf 92 Prozent habe vor allem aufgrund geopolitischer Herausforderungen nicht verwirklicht werden können.

    Die Gigafactory Berlin-Brandenburg ist die einzige Autofabrik von Firmenchef Elon Musk in Europa. Sie öffnete im Jahr 2022. Dort arbeiten laut Unternehmen knapp 11.000 Beschäftigte./vr/DP/jha

    Tesla

    -3,65 %
    +5,26 %
    +15,99 %
    -14,86 %
    +10,35 %
    +32,57 %
    +51,69 %
    +64,96 %
    +29.054,73 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
    Tesla direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 312,9 auf Tradegate (01. September 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 426,67USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +14,66 %/+57,25 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um technische Defizite von FSD und Robotaxi, dokumentierte Fehlfunktionen und Unfälle sowie Zweifel, ob vollständig autonomes Fahren mit Teslas Ansatz erreichbar ist. Waymo wird als technologisch fortgeschrittener und sicherer eingeschätzt. Zudem werden Haftungsrisiken und das mögliche Scheitern weiterer Tesla-Projekte diskutiert; konkrete Kurs- oder Bewertungsziele werden kaum genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Tesla senkt Wasserverbrauch in Grünheide erneut Der US-Elektroautobauer Tesla hat den Wasserverbrauch in seinem deutschen Werk in Grünheide bei Berlin weiter gesenkt. Der Verbrauch an Frischwasser ging von 456.953 Kubikmetern im Jahr 2024 um rund ein Drittel auf 304.734 Kubikmeter im Jahr 2025 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     