First Phosphate meldet Ergebnisse der Jahreshauptversammlung, einen deutlichen Anstieg der Aktionärsbasis und die Einführung einer Vorankündigungsrichtlinie

Saguenay, Québec / 1. September 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: PHOS) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich, die Abstimmungsergebnisse der jährlichen ordentlichen und außerordentlichen Aktionärsversammlung des Unternehmens (die „Versammlung“) bekannt zu geben, die am 28. August 2026 stattfand.

Abstimmungsergebnisse

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Wahl des Board of Directors des Unternehmens (das „Board“) sind nachstehend aufgeführt:

Kandidat Stimmen dafür % dafür Stimmenthaltungen % Enthaltungen John Passalacqua 65.681.593 99,52 % 317.515 0,48 % Laurence W. Zeifman 63.839.049 96,73 % 2.160.059 3,27 % Bennett Kurtz 65.673.958 99,51 % 325.150 0,49 % Peter Nicholson 65.691.489 99,53 % 307.619 0,47 % Peter Kent 64.335.301 97,48 % 1.663.807 2,52 %

Alle Kandidaten, wie sie im Rundschreiben des Managements des Unternehmens vom 29. Juli 2026 (das „Rundschreiben“) angegeben waren, wurden auf der Versammlung zu Direktoren von First Phosphate gewählt.

Darüber hinaus stimmten die Aktionäre auf der Versammlung zu, (1) die Anzahl der Direktoren auf fünf festzusetzen, (2) Davidson & Company LLP zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das kommende Jahr zu ernennen und das Board zu ermächtigen, die Vergütung des Wirtschaftsprüfers festzulegen, (3) die Vorankündigungsrichtlinie des Unternehmens (die „Richtlinie“) zu verabschieden, sowie (4) den Omnibus Equity Incentive Plan des Unternehmens erneut zu genehmigen. Alle diese Beschlüsse waren im Rundschreiben genauer beschrieben.

Beschluss Stimmen dafür % dafür Stimmen dagegen / Stimmenthaltungen % dagegen / Enthaltungen Anzahl der Direktoren 65.594.446 99,39 % 404.662 0,61 % Ernennung des Wirtschaftsprüfers 64.206.061 97,28 % 1.793.047 2,72 % Vorankündigungsrichtlinie 64.112.942 97,14 % 1.886.166 2,86 % Erneute Genehmigung des Equity Incentive Plan 63.654.831 96,45 % 2.344.277 3,55 %

Um nähere Einzelheiten zu den auf der Versammlung behandelten Angelegenheiten zu erhalten, sind die Leser angehalten, das Rundschreiben einzusehen, das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar ist.

Erweiterung der Aktionärsbasis

Das Unternehmen freut sich mitzuteilen, dass die Anzahl der für die Versammlung 2026 eingetragenen Aktionäre gegenüber der Versammlung 2025 um 861 % gestiegen ist. Die angegebene Gesamtzahl der eingetragenen Aktionäre basiert auf den Daten der Übertragungsstelle des Unternehmens sowie den von Broadridge gemeldeten wirtschaftlichen Aktionären.

Stichdatum der Jahreshauptversammlung Aktionäre 2026 12.501 2025 1.301 2024 861 2023 800 2022 307

Nach Ansicht des Unternehmens ist der Anstieg der Aktionärszahl ein positives Zeichen für die reifere Unternehmensentwicklung von First Phosphate, das auf die erfolgreichen Finanzierungen, das Engagement des Managements, Ergebnisse zu erzielen, sowie ein breiteres Verständnis und eine größere Wertschätzung der Vision, Initiativen und Chancen des Unternehmens bei Privatanlegern und institutionellen Investoren zurückzuführen ist.

Vorankündigungsrichtlinie

Das Board hat die Richtlinie mit sofortiger Wirkung verabschiedet. Sie legt unter anderem unter Vorbehalt bestimmter Ausnahmen ein Verfahren fest, wonach jeder Aktionär, der beabsichtigt, eine Person zur Wahl als Direktor des Unternehmens auf einer Aktionärsversammlung, auf der Direktoren gewählt werden sollen, vorzuschlagen, dies dem Unternehmen im Voraus mitteilen muss. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem vollständigen Wortlaut der Richtlinie, der im Rundschreiben enthalten ist.

Nach Ansicht des Boards gibt die Richtlinie allen Aktionären, die beabsichtigen, Direktoren zu nominieren, ein klares und transparentes Verfahren an die Hand, denn sie sieht einen angemessenen Zeitrahmen vor, innerhalb dessen die Aktionäre das Unternehmen über ihre Absicht, Direktoren zu nominieren, informieren müssen. Zudem schreibt die Richtlinie vor, dass die Aktionäre die nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschriebenen Informationen über die vorgeschlagenen Kandidaten offenlegen.

Die Richtlinie ermöglicht es dem Board, die Qualifikationen und die Eignung der vorgeschlagenen Kandidaten als Direktoren zu bewerten und im besten Interesse des Unternehmens angemessen zu reagieren.

Über First Phosphate Corp

First Phosphate (NASDAQ: PHOS) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und der Rückverlagerung einer vertikal integrierten Lieferkette für die Produktion von LFP-Batterien in Nordamerika widmet und alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec (Kanada), bietet eine seltene magmatische Phosphatlagerstätte in Nordamerika, die hochreines Phosphat liefert, das sich durch einen sehr geringen Gehalt an Verunreinigungen auszeichnet.

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Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

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Die First Phosphate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 1,506EUR auf Tradegate (01. September 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.