XbotGo startet „Pro Soccer" und bringt professionelle KI-Taktikanalysen und mehrstufige Spielhighlights in den Breitensport
Die neue In-App-Funktion wandelt Rohmaterial aus Spielvideos mithilfe eines flexiblen, spielbezogenen Abrechnungsmodells in visuelle Daten-Dashboards, einseitige Taktikberichte und maßgeschneiderte Video-Highlights um.
MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 1. September 2026 /PRNewswire/ -- XbotGo, ein Innovator im Bereich der autonomen KI-Sport-Tracking-Technologie, gab heute die weltweite Einführung von Pro Soccer bekannt, einem spezialisierten Service zur Fußballanalyse nach dem Spiel innerhalb der XbotGo-App. Pro Soccer wurde entwickelt, um stundenlanges manuelles Markieren und Bearbeiten von Videos zu ersetzen, und versorgt Amateurvereine, Jugendakademien, lokale Trainer und Freizeitspieler mit taktischen Analysen auf professionellem Niveau sowie Highlight-Zusammenfassungen in verschiedenen Formaten.
Professionelle Spielanalyse – ganz einfach
In der Vergangenheit waren optisches Tracking und Spielanalysen auf Elite-Niveau nur mit teuren Softwaresystemen und spezialisiertem Personal für die Videoanalyse möglich. Pro Soccer macht diese Technologie für alle zugänglich, indem es einen automatisierten, cloudbasierten Arbeitsablauf anbietet, der innerhalb von 24 Stunden umfassende Spielauswertungen liefert.
Nach der Aufzeichnung eines Spiels mit der intelligenten Kamerahardware von XbotGo (z. B. den Systemen „Falcon" oder „Chameleon") können Nutzer direkt in der App mit der Analyse von 30 bis 100 Minuten Videomaterial beginnen. Die Berechnungen laufen im Hintergrund in der Cloud, ohne lokalen Speicherplatz oder Rechenleistung des Mobilgeräts zu beanspruchen, und der Nutzer wird automatisch benachrichtigt, sobald die visuellen Berichte und Clips fertig sind.
Kernfunktionen
- Einseitige taktische Berichte: Fasst automatisch wichtige Spielkennzahlen (einschließlich Tore, Torschüsse, Paraden, Blocks und entscheidende Abwehraktionen) zusammen und erstellt gleichzeitig visuelle Trenddiagramme, die Momentumwechsel im Verlauf des Spiels veranschaulichen.
- Maßgeschneiderte, mehrstufige Highlight-Reels: Erstellt automatisch drei unterschiedliche Videoausgaben, die auf verschiedene Anforderungen hinsichtlich Weitergabe und Training zugeschnitten sind:
- 15–30 Sekunden (Highlight-Clips): Kurze, temporeiche Clips, optimiert für soziale Medien und sofortige Weitergabe.
- 1–2 Minuten (Tor-Highlights): Fokussierte Zusammenfassungen, die wichtige Torvorlagen und entscheidende Momente zusammenfassen.
- 5 Minuten (Highlights des gesamten Spiels): Umfassende Zusammenfassungen, ideal für Team-Nachbesprechungen und die technische Analyse durch das Trainerteam.
- Universelle Kompatibilität mit Match-Formaten: Universelle Kompatibilität mit Spielformaten: Entwickelt für die nahtlose Unterstützung von 5-gegen-5-, 7-gegen-7-, 9-gegen-9- und 11-gegen-11-Spielformaten, die alles abdecken – von informellen Freizeitpartien bis hin zu strukturierten offiziellen Ligaspielen.
- Dauerhafte Cloud-Archivierung: Alle taktischen Berichte, Daten-Dashboards und Highlight-Videos werden dauerhaft in der Cloud gespeichert. Teams können ein digitales Archiv über mehrere Spielzeiten hinweg aufbauen, auf das jederzeit und von überall aus zugegriffen werden kann.