XbotGo startet „Pro Soccer" und bringt professionelle KI-Taktikanalysen und mehrstufige Spielhighlights in den Breitensport

Die neue In-App-Funktion wandelt Rohmaterial aus Spielvideos mithilfe eines flexiblen, spielbezogenen Abrechnungsmodells in visuelle Daten-Dashboards, einseitige Taktikberichte und maßgeschneiderte Video-Highlights um.

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 1. September 2026 /PRNewswire/ -- XbotGo, ein Innovator im Bereich der autonomen KI-Sport-Tracking-Technologie, gab heute die weltweite Einführung von Pro Soccer bekannt, einem spezialisierten Service zur Fußballanalyse nach dem Spiel innerhalb der XbotGo-App. Pro Soccer wurde entwickelt, um stundenlanges manuelles Markieren und Bearbeiten von Videos zu ersetzen, und versorgt Amateurvereine, Jugendakademien, lokale Trainer und Freizeitspieler mit taktischen Analysen auf professionellem Niveau sowie Highlight-Zusammenfassungen in verschiedenen Formaten.