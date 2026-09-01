Aktien New York Ausblick
Verluste - Ölpreisanstieg und Zinssorgen belasten
- US-Börsen vor Handelsstart weiter unter Druck
- Ölpreise schüren Inflations- und Zinssorgen
- US-Arbeitsbericht könnte Zinssorgen verstärken
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Kursrückgängen zu Wochenbeginn zeichnen sich an den US-Aktienmärkten am Dienstag weitere Verluste ab. Auf die Stimmung drückten die gestiegenen Ölpreise und Inflationsängste, hieß es. Dies schüre bei den Anlegern Sorgen vor steigenden Zinsen.
Gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn sieht der Broker IG den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial 0,7 Prozent niedriger bei 52.824 Punkten. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag 1,2 Prozent im Minus bei 29.105 Zählern.
Die gestiegenen Ölpreise verschärfen die ohnehin zunehmenden Inflationssorgen am Markt. Und nachdem US-Notenbankchef Kevin Warsh zuletzt seine Entschlossenheit bekräftigt hat, die Inflation in den Griff zu bekommen, gehen die Märkte nun zunehmend von einer Leitzinserhöhung der Fed bereits im September aus.
In den Blick der Anleger rückt zudem der zu Wochenschluss anstehende US-Arbeitsbericht. Unerwartet starke Arbeitsmarktdaten könnten vom Markt als schlechte Nachricht interpretiert werden, da sie die Erwartungen einer Zinserhöhung verstärken könnten, so Analyst Chris Larkin von E*Trade.
Unter den Einzelwerten stieg die Aktie von Fervo Energy vor der Startglocke um 14 Prozent, nachdem das Wall Street Journal von einer Stromliefer-Vereinbarung mit der Alphabet -Tochter Google berichtet hatte.
Die US-Hinterlegungsscheine (ADR) von Nio gaben 1,6 Prozent nach. Der chinesische Elektroauto-Hersteller hatte für August weitgehend unveränderte Fahrzeugauslieferungen gegenüber dem Vormonat vermeldet.
Die Aktie von Dell gab 1,0 Prozent nach. Der Computerkonzern legt nach US-Handelsschluss Quartalszahlen vor./err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 289,8 auf Tradegate (01. September 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 429,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 379,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +30,78 %/+53,55 % bedeutet.
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Wo in Deutschland noch Dividendenadel zu finden ist, denn
Dividendenadel amerikanischen Zuschnitts ist in Deutschland rar.
Unter den Aktien aus DAX, MDAX und SDAX mit langer
Ausschüttungshistorie hat nur eine Handvoll die Dividende in den
vergangenen 20 Jahren nie gesenkt.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260831081801-img-4360.jpeg
Die Gründe liegen auch in der zyklischen Struktur der deutschen Wirtschaft. Auffällig stark schneiden dagegen Versicherer und Vermögensverwalter ab. Die Deutschland-Analyse von PLATOW ist frei verfügbar und zeigt, welche Aktien den Test aus Dividendenrendite, Ausschüttungstreue und Kursentwicklung bestehen:
https://www.platow.de/deutsche-aktien/wo-in-deutschland-noch-dividendenadel-zu-finden-ist/
Morningstar hat wieder einmal die aussichtsreichsten US-Dividendentitel für 2026 identifiziert. Was die zehn besten Aktien auszeichnet und warum sie mehr bieten als nur hohe Ausschüttungen, hat DAS INVESTMENT zusammengestellt:
https://www.dasinvestment.com/us-dividendenaktien-top-10-unterbewertet-qualitaetstitel-morningstar/