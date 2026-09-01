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    Korrektur droht

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    Siemens-Aktie zu teuer? Bewertung eilt der Story voraus, warnt Analyst

    Die Baader Bank stuft Siemens auf Reduce ein und sieht 12 Prozent Abwärtspotenzial. Die Bewertung laufe der Geschäftsentwicklung deutlich voraus, das Wachstum in ihrer Automatisierungssparte lässt weiter auf sich warten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Baader sieht Siemens mit 12 Prozent Abwärtspotenzial
    • Siemens wird zum fokussierten Industriekonzern
    • Bewertung eilt der schwachen Erholung voraus
    • Report: KI braucht Strom
    Korrektur droht - Siemens-Aktie zu teuer? Bewertung eilt der Story voraus, warnt Analyst
    Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Siemens hat sich in den vergangenen drei Jahren vom Konglomerat zum fokussierten Industriekonzern gewandelt. Beteiligungen an Siemens Energy wurden reduziert, Healthineers soll abgespalten werden. Kern sind künftig Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility.

    Während die Münchener sich neu erfinden, bleiben die Analysten der Baader Bank skeptisch und raten weiter zum Verkauf der Aktie. Das Kursziel impliziert ein Abwärtspotenzial von rund 12 Prozent. Der Grund: Die Bewertung des Industriekonzerns läuft der Geschäftsentwicklung voraus.

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    An der Börse hat sich Siemens ähnlich entwickelt wie Schneider Electric, trotz eines schwächeren Jahres 2024 in der Automatisierungsflaute. Aus Sicht der Analysten preist der Markt eine Erholung bereits ein, bevor sie sich in den Zahlen zeigt. Das begrenzt den Spielraum nach oben.

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    Bei Smart Infrastructure sehen die Analysten die Margenverbesserung an ihre Grenzen stoßen. Bei der Profitabilität liegt Siemens gegenüber ABB und Schneider Electric weiter auf Platz drei, wenn auch mit kleinerem Abstand.

    Die Marge stieg durch Kostensenkungen und die Verkleinerung des margenschwachen Gebäudetechnikgeschäfts von 47 auf 38 Prozent des Sparten-Umsatzes. Das Margenziel von 16 bis 20 Prozent ist fast erreicht, viel Luft sieht Baader nicht mehr.

    Entscheidender sei Digital Industries, das ohne Healthineers ein Drittel des Konzernumsatzes stellt. Der Abschwung in der Automatisierung hat sich seit dem vierten Quartal 2025 gedreht, die Erholung fällt aber schwächer aus als erhofft. Europa, rund die Hälfte des Geschäfts, bleibt schwach, allen voran Deutschland. China wächst langsamer als vor der Pandemie, das Plus beruht vor allem auf niedrigen Vorjahreswerten.

    Baader hat berechnet, dass die Bewertung von Siemens dem Auftragswachstum in Digital Industries mit rund zwei Quartalen Vorlauf folgt, bei einer Korrelation von 73 Prozent. Bleibt das Wachstum aus, droht eine Abwertung, wie im dritten Quartal, als der Auftragseingang trotz Gewinn- und Umsatzplus enttäuschte.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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