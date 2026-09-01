Aktien Frankfurt
Zins- und Inflationssorgen belasten Dax
- Ölpreise und Inflationssorgen belasten den Dax
- Dax fällt 0,92 Prozent auf 26.017 Zählern
- Einige Aktien profitieren von positiven Studien
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Ölpreisanstieg und zunehmende Inflationssorgen haben auch zum Start in den neuen Börsenmonat September den deutschen Aktienmarkt belastet. Der Dax stand am Dienstagnachmittag noch mit 0,92 Prozent im Minus bei 26.017,63 Punkten, zuvor war er erstmals seit gut einer Woche unter die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Zählern gefallen. Damit setzt sich die bereits zu Wochenanfang begonnene Korrektur fort, und der Dax-Rekord vom Freitag bei 26.618 Zählern rückt noch ein Stück weiter in die Ferne.
"Nach der jüngsten Rekordjagd sind die Anleger zwischen hohen Bewertungen und veränderten Zinsperspektiven auf der Suche nach einem neuen Gleichgewicht", umschrieb Chefmarktanalyst Timo Emden von Craptrader das Marktgeschehen. "Ein Mix aus geopolitischem Glatteis, geldpolitischen Fragezeichen und neuen Ölpreisspitzen zwingt Investoren zum Abstieg, um wieder festen Tritt zu fassen."
Hohe Kursverluste insbesondere bei Rüstungswerten drückten den MDax noch stärker ins Minus als den Dax. Der Index der mittelgroßen Unternehmen verlor zuletzt 1,64 Prozent auf 32.186,63 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um ein halbes Prozent und auch für die US-Börsen zeichnen sich Verluste ab.
Angesichts schon hoher Bewertungen haben die Börsen mit den weiter anziehenden Ölpreisen zu kämpfen. Am Montag zogen diese bereits kräftig an, nachdem der Iran-Krieg nach gegenseitigen Militärschlägen der USA und des Iran wieder eskaliert war. Am Dienstag legten die Ölpreise noch etwas weiter zu, angeschoben auch durch das knappe Angebot bei Diesel infolge der Angriffe auf die russische Ölindustrie im Krieg mit der Ukraine.
Hinzu kommen hohe Anleihezinsen als Belastung für die Börsen. Eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche gilt seit geraumer Zeit als sicher. Und seit entsprechenden Hinweisen von US-Notenbankchef Kevin Warsh vom Freitag gehen die Märkte auch von einer Leitzinserhöhung in den USA im September aus.
"Langsam setzt sich bei den Anlegern die Erkenntnis durch, dass bei der Zinsanpassung noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist", erklärte Jochen Stanzl von der Consorsbank den jüngsten Abwärtsdruck an den Börsen. Zudem hätten die noch immer ungelöste Frage des freien Seeverkehrs durch die Straße von Hormus sowie die Fed-Signale auf eine straffere Geldpolitik eine Verkaufswelle befeuert, die noch in der vergangenen Woche als "vorläufig eingefangen" gegolten habe.
Auf Unternehmensseite im Dax näherten sich Symrise mit zeitweise deutlichen Gewinnen ihrem Jahreshoch. Hier sorgte zunächst eine Kaufempfehlung von Jefferies für gute Stimmung. Zudem verkauft der Aromen- und Duftstoffhersteller sein US-Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen an die Beteiligungsgesellschaft Mutares , die damit ihr Chemiegeschäft und den Fußabdruck in den USA stärkt. Mutares-Papiere zeigten sich von dem Deal wenig bewegt, und auch das Symrise-Plus schmolz zuletzt auf 0,7 Prozent ab.
Weitere Analystenstudien bewegten die Kurse. So kletterten als einer der Dax-Favoriten die Papiere des Pharma- und Technologiekonzerns Merck nach einer Kaufempfehlung der HSBC um 1,5 Prozent. Weniger nachhaltig waren die Gewinne bei RWE mit lediglich noch 0,4 Prozent am Nachmittag. Zuvor hatten sie noch ein Viermonatshoch erreicht, Kurstreiber waren gleich zwei positive Einschätzungen von Goldman Sachs und dem Investmenthaus Jefferies.
GFT erreichten nach einer positiven Berenberg-Studie ein Hoch seit dem Sommer 2024 und verteuerten sich zuletzt an der SDax -Spitze um gut vier Prozent. Treiber für Hugo Boss war derweil die Nachricht, wonach Großaktionär Frasers seine Beteiligung auf mehr als 50 Prozent aufstocken will. Die Anteile am Modehändler führten mit fast einem Prozent Aufschlag die Rangliste im MDax an./tav/
--- Von Tanja Vedder, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GFT Technologies Aktie
Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,55 % und einem Kurs von 26,40 auf Tradegate (01. September 2026, 14:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GFT Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
GFT Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -9,43 %/+20,75 % bedeutet.
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 01.09.2026, 08:10 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 31.08.2026
(Kurs 26.258,11 · −311,88 · −1,17 % · Eröffnung 26.464,14 · Tages-Hoch 26.471,79 ·
Tages-Tief 26.249,59 · Allzeit-Hoch 26.618,70):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung 31.08.2026 „Schwacher Wochenbeginn nach
Rekordhoch", Dax −1,17 % auf 26.258,11, MDax −0,92 % auf 32.724,55:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-schwacher-wochenbeginn-12120730
• Einzelwerte 31.08. (tagesschau/Infront, Xetra-Schluss): Siemens Energy −5,0 % ·
Rheinmetall −3,8 % · Heidelberg Materials −3,1 % · Vonovia −3,0 % ·
Zalando +2,0 % · Continental +1,9 % · Brenntag +1,8 % · BASF +0,9 %
VORWOCHE / REKORDHOCH VOM 28.08.
• finanzen.at – DAX 28.08.2026: Schluss 26.569,99 (+202,75 · +0,77 %),
Tagestief/Tageshoch 26.467,36 / 26.618,74, Jahreshoch 26.618,74:
https://www.finanzen.at/index/dax
• tagesschau – Marktbericht 28.08.2026: „Kurz vor dem Wochenschluss ein neues
Allzeithoch", DAX in der Spitze 26.618 Punkte, Wochenplus 1,5 %:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/dax-dow-jones-boersen-100.html
• n-tv Börsen-Tag 28.08.2026 – Allzeithoch 26.618,74 nach der Warsh-Rede
• Hinweis zur Freitags-Eröffnung im Kerzenbild (26.494,61): Dieser Wert stammt
aus dem eigenen Abruf der tagesschau/Infront-Kursdaten vom 28.08. mittags.
Hoch, Tief und Schluss sind über finanzen.at und tagesschau belegt.
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf korrigierter Xetra-Intraday-Basis 2025:
H 24.771,34 (09.10.2025) · T 18.489,91 (07.04.2025) · C 24.490,41 (30.12.2025)
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T)
· S2 = P−(H−T) · R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.583,89 · Jahres-R1 26.677,86 · Jahres-R2 28.865,32
• Tages-Pivots für Di 01.09. auf dem Xetra-OHLC vom Mo 31.08. gerechnet:
P 26.326,50 · R1 26.403,40 · S1 26.181,20 · R2 26.548,70 · S2 26.104,30
· R3 26.625,60 · S3 25.959,00
USA / VORGABEN
• Investing.com – Dow Jones Schluss 31.08.2026: 53.185,90 (−374,09 · −0,70 %),
O 53.462,60 · H 53.462,60 · T 53.123,62:
https://www.investing.com/indices/us-30-historical-data
• Investing.com – Nasdaq-100 Schluss 31.08.2026: 29.456,97 (+23,55 · +0,08 %),
O 29.404,29 · H 29.483,90 · T 29.304,49:
https://www.investing.com/indices/nq-100-historical-data
• 10-jährige US-Rendite rund 4,78 % (Investing.com)
ÖL / RENDITEN
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 90,50 USD (+2,28 · +2,58 %), Stand 01.09. früh
• dpa-AFX (via Ariva): Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen erreichte am
31.08. den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren.
• Auslöser der Ölpreisbewegung laut dpa-AFX: erneute Zuspitzung der Lage im
Nahen Osten; Medienberichten zufolge griff das US-Militär erstmals seit
Ende Juli wieder Ziele im Iran an.
MARKTKOMMENTAR
• dpa-AFX (via Ariva) – Jochen Stanzl, Consorsbank: „Gleich zu Wochenbeginn haben
es Anleger mit genau den Themen zu tun, die sie seit Wochen umtreiben: den
Sorgen vor steigender Inflation und ungelösten geopolitischen Fragen sowie der
Angst, dass die amerikanische Notenbank bald die Zinsen anheben könnte."
• Ebenda: Der September gilt als historisch schwächster Börsenmonat des Jahres.
• dpa-AFX (via Ariva) – Landesbank Helaba zu den heutigen Verbraucherpreisen:
Erwartung einer Teuerungsrate von 2,9 % für Deutschland, deutlich über dem
EZB-Ziel von 2,0 %. Daten aus Frankreich und Spanien zeigten bereits erhöhten
Preisdruck.
TERMINE
• dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 1. September 2026
(08:00 DEU Einzelhandelsumsatz 7/26 · 09:55 DEU PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
2. Veröffentlichung · 11:00 EUR Verbraucherpreise 8/26 vorläufig ·
11:00 EUR Arbeitslosenquote 7/26 · 15:45 USA S&P Global PMI 8/26 ·
16:00 USA ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/26 · 16:00 USA Bauinvestitionen 7/26)
• Ebenfalls heute: Abschluss des Treffens der G20-Finanzminister
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures
oder CFDs. Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die
Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten
Floor-Trader-Formeln auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Zur Montagskerze: Der Schluss 26.258,11 lag nur 8,52 Punkte über dem Tagestief
26.249,59. Ein Schluss so nah am Tief zeigt, dass die Verkäufer bis zum
Handelsende die Oberhand behielten. Die Tagesspanne betrug 222,20 Punkte.
• Das Tages-P 26.326,50 liegt 68 Punkte über dem Schluss. Der Index startet damit
rechnerisch unterhalb seines Drehpunkts.
• Bemerkenswert für die Jahresbetrachtung: Das Allzeithoch 26.618,74 liegt nur
59 Punkte unter dem Jahres-R1 26.677,86. Diese beiden Marken bilden zusammen
eine enge Widerstandszone, sollte der DAX wieder dorthin laufen.
• Zwei Termine prägen den Tag: die Verbraucherpreise der Eurozone um 11:00 und
der ISM-Index um 16:00. In beide Veröffentlichungen hinein sollte keine neue
Position eröffnet werden.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die
genannten Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 26.08.2026, 07:30 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 25.08.2026
(Kurs 26.266,14 · Eröffnung 26.206,01 · Tages-Hoch 26.341,52 · Tages-Tief 26.164,11):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• finanzen.at – DAX-Kursdaten vom 25.08.2026 als Gegenprüfung (26.266,14 · +159,54 · +0,61 %):
https://www.finanzen.at/index/dax
• finanzen.net – Xetra-Tagesverlauf 25.08.2026 mit Hoch 26.341,52 und Tief 26.164,11:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/boerse-frankfurt-dax-praesentiert-sich-zum-ende-des-dienstagshandels-fester-15899722
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung „Dax steigt – Ifo-Geschäftsklima nährt Hoffnung“ (26.266,14 · +0,61 %):
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-steigt-12114935
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf offizieller Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T) · S2 = P−(H−T)
· R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.924 · Jahres-R1 26.177 · Jahres-R2 27.865
• Tages-Pivots für Mi 26.08. auf dem Xetra-OHLC vom Di 25.08. gerechnet:
P 26.257,26 · R1 26.350,40 · S1 26.172,99 · R2 26.434,67 · S2 26.079,85 · R3 26.527,81 · S3 25.995,58
• Allzeithoch Xetra 26.573,50 (tagesschau/Infront, Kursdaten-Tabelle „Allzeit-Hoch“)
USA / VORGABEN
• CNBC – US-Schlusskurse vom 25.08.2026 (Dow 53.577,40 · +160,24 Punkte · +0,3 %;
Nasdaq Composite 26.151,30 · +0,66 %; S&P 500 7.677,28 · +0,32 %):
https://www.cnbc.com/2026/08/24/stock-market-today-live-updates.html
• Yahoo Finance – Nasdaq-100 (^NDX) Schluss 25.08.2026: 29.209,23 · +186,05 · +0,64 %;
Tagesspanne 29.077,72–29.338,77; Eröffnung 29.231,18:
https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/
• MarketScreener – NDX-Gegenprüfung 29.209,23 · +0,64 % (Nasdaq, Schluss 25.08.2026):
https://www.marketscreener.com/quote/index/NASDAQ-100-4946/
• Investopedia – Marktbericht 25.08.2026: Chipwerte erholt, Ölpreise und Renditen fallend,
Conference-Board-Verbrauchervertrauen 89,4 (unter Erwartung):
https://www.investopedia.com/stock-market-today-dow-jones-s-and-p-500-08252026-12067123
ÖL / RENDITEN / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,79 USD (−2,64 · −2,92 %):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• 10-jährige US-Rendite rund 4,64 % (Yahoo Finance ^TNX, Stand Schluss 25.08.2026)
• Ariva / dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 26. August 2026
(09:30 VW-Betriebsversammlung Emden · 14:30 USA Private Einkommen und Ausgaben 7/26,
BIP Q2 2. Veröffentlichung, Auftragseingang langlebige Güter · 16:30 EIA-Ölbericht ·
22:00 Salesforce und HP · 22:20 Nvidia Q2):
https://ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-26-august-2026-12114919
KONJUNKTUR VOM VORTAG (Einordnung)
• Ariva / dpa-AFX – Ifo-Geschäftsklima August besser als erwartet, BIP Q2 auf +0,3 % revidiert,
drittes Wachstumsquartal in Folge:
https://www.ariva.de/dax-index/news/aktien-frankfurt-dax-steigt-ifo-geschaeftsklima-naehrt-12114628
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures oder CFDs.
Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten Floor-Trader-Formeln
auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Um 14:30 MESZ kommen PCE-Preise, US-BIP und Auftragseingänge gebündelt.
Direkt in die erste Datenreaktion hinein sollte keine neue Idee eröffnet werden.
• Nvidia berichtet erst um 22:20 MESZ, also nach Xetra-Schluss. Die Reaktion darauf
trifft den deutschen Markt erst am Donnerstag.
• Der Xetra-Schluss vom 25.08. liegt erstmals über dem Jahres-R1 26.177. Ob daraus eine
tragfähige Stütze wird, zeigt sich erst bei einem Rücklauf auf diese Zone.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die genannten
Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe