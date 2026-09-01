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    AKTIE IM FOKUS

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    Merck KGaA lassen dank 'Buy' von HSBC Trendlinien hinter sich

    Für Sie zusammengefasst
    • HSBC stuft Merck auf Buy hoch, Aktie steigt
    • Merck hat die Branchenrally nicht mitgemacht
    • Charttechnik eröffnet Chancen bis knapp 149 Euro
    AKTIE IM FOKUS - Merck KGaA lassen dank 'Buy' von HSBC Trendlinien hinter sich
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der Investmentbank HSBC hat den Aktien von Merck KGaA am Dienstag Auftrieb verliehen. Mit einem Kursplus von fast 1,9 Prozent auf 141,60 Euro waren sie der zweitgrößte Kursgewinner im Dax hinter Qiagen .

    Analyst Rajesh Kumar begründete die Hochstufung von "Hold" auf "Buy" unter anderem mit der Bewertung der Aktien. Diese hätten die jüngste Rally von Titeln aus der Branche nicht mitvollzogen. Zwar dürfte das Wachstum in der Laborzuliefersparte (Segment Life Science) in den kommenden Quartalen hinter dem aus dem ersten Halbjahr 2026 zurückbleiben. Das stelle die grundsätzlichen fundamentalen Wachstumstreiber aber nicht infrage.

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    Charttechnisch könnte sich die Lage für die Merck-Aktien verbessern. Diese ließen am Dienstag mit der 21- und 50-Tage-Linie einen kurz- und mittelfristigen Trendindikator hinter sich. An diesen technischen Trendlinien hatte sich der Kurs zuletzt schwergetan. Nun rücken wieder die Hochs von Anfang Juli und Anfang August bei knapp 149 Euro in den Blick./bek/tav/jha/

    Merck

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    ISIN:DE0006599905WKN:659990
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 141,6 auf Tradegate (01. September 2026, 14:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Merck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 139,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von -11,54 %/+6,86 % bedeutet.





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