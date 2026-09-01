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    50 Hertz spricht von 'Leitungsunterbrechung' bei Jänschwalde

    Für Sie zusammengefasst
    • Sprengvorrichtungen nahe Jänschwalde entdeckt
    • 50Hertz meldet kurzzeitige Leitungsunterbrechung
    • Stromversorgung bleibt derzeit unbeeinträchtigt
    50 Hertz spricht von 'Leitungsunterbrechung' bei Jänschwalde
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TURNOW-PREILACK (dpa-AFX) - Nach dem Fund von Sprengvorrichtungen an mindestens einer Stromleitung unweit des Kraftwerks Jänschwalde spricht der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz von einer "kurzzeitigen Leitungsunterbrechung". "Mittlerweile sind alle Leitungen wieder in Betrieb", hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die allgemeine Stromversorgung sei derzeit nicht beeinträchtigt.

    "Wir bitten die Bevölkerung im gesamten Netzgebiet um besondere Aufmerksamkeit", hieß es vom Unternehmen. "Melden Sie verdächtige Personen und Vorkommnisse der Polizei."

    Die Polizei teilte mit, es sei heute gegen 8.00 Uhr eine mögliche Sachbeschädigung an einer Leitung festgestellt worden. Das Unternehmen 50Hertz sprach von "mehreren Leitungen im Übertragungsnetz". Es handelt sich laut Polizei um den Fund sogenannter unkonventioneller Spreng- und Brandvorrichtungen. Weitere Details gab es zunächst nicht./wpi/DP/jha






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