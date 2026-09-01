🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArm Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Arm Holdings

    Besonders beachtet!

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Arm Holdings Aktie schwach im Handel - 01.09.2026

    Am 01.09.2026 ist die Arm Holdings Aktie, bisher, um -3,36 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Arm Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Arm Holdings Aktie schwach im Handel - 01.09.2026
    Foto: Arm Limited

    Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Arm Holdings aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 01.09.2026

    Die Arm Holdings Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,36 % auf 201,50. Damit verliert die Aktie -7,00  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Arm Holdings Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,97 % wieder ab und notiert heute bei 201,50. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Arm Holdings plc. [ADR]!
    Long
    219,55€
    Basispreis
    1,50
    Ask
    × 13,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    263,14€
    Basispreis
    2,75
    Ask
    × 11,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Arm Holdings damit auf -35,89 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 30.09.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Allein seit letzter Woche ist die Arm Holdings Aktie damit um -3,13 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,42 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Arm Holdings +121,63 % gewonnen.

    Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,13 %
    1 Monat -1,42 %
    3 Monate -35,89 %
    1 Jahr +75,93 %
    Stand: 01.09.2026, 14:57 Uhr

    Informationen zur Arm Holdings Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 215,20 Mrd. € wert.

    800 Millionen für einen Halbleiter-CEO – jetzt droht ein Aktionärsaufstand


    CEO Rene Haas bekommt die volle Prämie nur, wenn Arm seine Bewertung fast vervierfacht. ISS und Glass Lewis rufen die Aktionäre vor der Abstimmung am 9. September zum Nein auf.

    Arm Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Arm Holdings Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Arm Holdings Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Arm Holdings

    -2,88 %
    -3,37 %
    -1,42 %
    -35,89 %
    +75,93 %
    +237,50 %
    ISIN:US0420682058WKN:A3EUCD
    Arm Holdings direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Arm Holdings Aktie schwach im Handel - 01.09.2026 Am 01.09.2026 ist die Arm Holdings Aktie, bisher, um -3,36 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Arm Holdings Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     