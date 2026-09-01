Arm Holdings Aktie schwach im Handel - 01.09.2026

Die Arm Holdings Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,36 % auf 201,50€. Damit verliert die Aktie -7,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Arm Holdings Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,97 % wieder ab und notiert heute bei 201,50€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Arm Holdings damit auf -35,89 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Allein seit letzter Woche ist die Arm Holdings Aktie damit um -3,13 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,42 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Arm Holdings +121,63 % gewonnen.

Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,13 % 1 Monat -1,42 % 3 Monate -35,89 % 1 Jahr +75,93 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Stand: 01.09.2026, 14:57 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 215,20 Mrd. € wert.

CEO Rene Haas bekommt die volle Prämie nur, wenn Arm seine Bewertung fast vervierfacht. ISS und Glass Lewis rufen die Aktionäre vor der Abstimmung am 9. September zum Nein auf.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Arm Holdings Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Arm Holdings Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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