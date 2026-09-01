SILTRONIC AG Aktie weiter auf Talfahrt - 01.09.2026

Rote Vorzeichen bei SILTRONIC AG: Der Kurs rutscht um -4,23 % auf 75,80€ ab. Die Talfahrt der SILTRONIC AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,46 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 75,80€, mit einem Minus von -4,23 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SILTRONIC AG Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -24,74 % hinnehmen.

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Auf Wochensicht hat die SILTRONIC AG Aktie damit -8,18 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,07 %. Im Jahr 2026 gab es für SILTRONIC AG bisher ein Plus von +62,09 %.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,18 % 1 Monat -5,07 % 3 Monate -24,74 % 1 Jahr +121,07 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 01.09.2026, 14:57 Uhr

Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,51 Mrd. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,37 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -0,59 %.

SILTRONIC AG Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SILTRONIC AG Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SILTRONIC AG Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.